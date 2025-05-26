Больше не любимцы публики: украинские звезды, которые потеряли славу во время войны

Война в Украине длится более 10 лет, а полномасштабное вторжение Россия начала в 2022 году. За это время многие знаменитости показали свои истинные лица, желание победы и гражданскую позицию.

Немалое количество знаменитостей поддержала свою страну в сложное для нее время, но есть и те, которые не просто заслужили неоднозначную репутацию, но и потеряли свою славу на территории украинского шоу-бизнеса, пишет Show24.

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Потап

Музыкальная карьера продюсера и рэпера в Украине была довольно успешной. Дуэты "Потап и Настя" и "Время и Стекло", проект Mozgi, работа с Мишель Андраде – все это было работой Алексея Потапенко. Однако после 24 февраля 2022 года все изменилось.

Сначала исполнитель участвовал в благотворительных мероприятиях в поддержку Украины за рубежом, впоследствии его заметили в компании россиян в Дубае, а еще позже стало известно о "заочной записи в ТРО". Следующим шагом, который подкосил репутацию рэпера, стал трек "Волонтер".

Еще позже продюсер начал больше времени проводить за пределами Украины. Пользователи часто пишут, что не желают видеть мужчину здесь. Исполнитель даже дал интервью российскому пропагандисту Юрию Дудю, что вызвало очередную порцию хейта и возмущение публики, а сегодня Потапенко работает над новым проектом Slavic Balagan. Рэпер убежден, что это станет настоящим прорывом, однако комментаторы так не считают.

От так, такое поведение рэпера стало для украинцев пропастью.

Потап / Фото из инстаграма рэпера

Иван Дорн

До начала полномасштабной войны артист активно развивал свою карьеру в России. После 24 февраля 2022 года он осудил действия страны-агрессора и выехал за границу. По неофициальной информации, сейчас живет во Франции.

Однако это не стало финальной точкой. К примеру, Дорн опозорился своим выступлением на вечеринке, где присутствовали россияне. И такая ситуация не была одноразовая.

На днях артист опубликовал видео в тиктоке, где подпевал под песню "Атата (ренебе)", которую 13 лет назад записал в дуэте с Вовой из Львова.

К слову, сегодня этот трек находится в топах тиктока, а пользователи отсняли десятки тысяч видео.

Под видео исполнителя пользователи оставили не слишком приятные комментарии.

"Пел на украинском – был человеком".

"Сколько имеешь пар обуви для переобувания?"

"Дед, тебе повезло, что имеешь хоть что-то достойное и то в дуэте".

Сегодня слава Ивана Дорна в Украине очень неоднозначная, ведь долгое сотрудничество с россиянами и выступления перед ними во время большой войны получила соответствующий ответ от аудитории.

Иван Дорн / Фото из инстаграма артиста

Олег Винник

Через два дня после начала большой войны певец уехал в Германию и исчез с радаров публичности. По словам артиста, его соцсети украли: он не имеет доступа к своим страницам, а потому не может говорить о войне. Летом 2023 Винник дал первое интервью, где рассказал, что выехал из Украины законно, ведь является резидентом Германии. По словам Олега, он вывез с собой еще много людей. Более того, певец якобы предсказал вторжение России, ведь ему неоднократно снились вещие сны.

Однако экс-продюсер артиста рассказал совсем другую историю выезда певца за границу. По его словам, Винник выехал из Киева 24 февраля в 7:00 утра в сопровождении семьи продюсера.

Позже Винник рассказал, что никуда не убегал, и, находясь за границей, он продолжает участвовать в поддержке украинской армии. Однако эти отговорки совсем не убедили украинскую публику. Артиста называют предателем и не желают видеть в Украине.

В феврале этого года Винник выступил в Праге, где не побоялся развлекать поклонников русскоязычными песнями, вроде "Нино", "Счастье" и тому подобное.

Олег Винник / Скриншот с видео

Влад Яма

Как рассказывал сам Яма, 24 февраля 2022 года он был в Украине и помогал родителям эвакуироваться из Запорожской области. Впоследствии семейство побыло несколько дней в Европе. Но как хореографу удалось покинуть территорию Украины – вопрос остается открытым. В соцсетях танцовщик писал, что его страну уничтожают, но ему главное, чтобы семья была в безопасности. Он поблагодарил ВСУ и отметил, что уважает защитников.

В ноябре прошлого года хореограф засветился на "русской вечеринке", проходившей в Чикаго. Очевидно, что украинцы не смогли пройти мимо этого и точно не похвалили знаменитость за такой поступок. Ранее его уже осудили за побег за границу.

Влад Яма / Фото из инстаграма хореографа

Настя Каменских

Настя Каменских – одна из самых успешных певиц украинского шоу-бизнеса. Однако она оказалась в списке тех артистов, к кому изменилось отношение публики после начала большой войны.

Летом 2022 года она дала интервью Маше Ефросининой, а ее цитаты разлетелись на мемы. Тогда украинцы совсем не поверили в искренность звезды. Она пробовала оправдать своего мужа за песню "Волонтер", говорила, что не читает новостей о войне, потому что просто не может.

Каменских пробовала давать концерты в Украине, но в залах оставались свободные места, поэтому певица вернулась за границу, где начала работать на вектор иностранной публики.

Настя Каменских / Фото из инстаграма звезды

Александр Эллерт

После начала полномасштабной войны шоумен и победитель проекта "Холостячка" покинул Украину и отправился в США. По словам мужчины, там он участвовал в концерте по случаю Дня Независимости, но домой решил не возвращаться.

Я официально покинул Украину по всем нормам законодательства во время военного положения. Также во время полномасштабного вторжения я возвращался в страну дважды (июль и декабрь 2022) и могу это сделать снова. Министерство культуры, Квартал 95, президент любой страны, Доктор Стрендж, доктор Комаровский, Шлях, Добробат... никакого отношения к моему пересечению границы не имеют,

– рассказал Александр.

Несмотря на то, что комик пытается выступать со стендапом, в соцсетях он нарывается на хейт. Кроме упреков за побег из Украины, люди еще и акцентируют на том, что Александр выступает на русском языке.

Александр Эллерт / Фото из инстаграма шоумена

The Hardkiss

С начала полномасштабного вторжения деятельность коллектива значительно изменилась. The Hardkiss не удалось отыграть желанный концерт на НСК "Олимпийский", зато группа гастролировала за рубежом с благотворительными концертами.

Сегодня Юлия Санина – фронтвумен The Hardkiss и Валерий Бебко – музыкант группы The Hardkiss живут за границей. По словам певицы, их семья выехала еще до полномасштабного вторжения. Об этом она сообщила после того, как выложила семейные фото с отдыха за границей – эти снимки спровоцировали неоднозначную реакцию подписчиков.

Я каждый день благодарю Бога, что ни я, ни моя семья, ни мой ребенок, мы не видели того всего ужаса, начала полномасштабного вторжения, и не видим его до сих пор – я изредка приезжаю в Украину. Но это невозможно сравнить с тем, что чувствуют люди, которые постоянно живут в Украине,

– поделилась Юлия.

Артистка добавила, что ее концерты в Украине – это не способ обогащения, а возможность встретиться с поклонниками и поддержать украинскую экономику. Однако часть аудитории не может принять того факта, что муж Саниной остается жить за границей.

Юлия Санина с мужем / Фото из инстаграма певицы