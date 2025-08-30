Известный бренд разорвал сотрудничество с Каменских, которая оскандалилась из-за выступления на русском
- Бренд "Золотой Век" разорвал сотрудничество с Настей Каменских после нескольких скандалов.
- Бренд разрабатывает новую рекламную концепцию, а сеть активно обсуждает возможных новых амбассадоров.
Украинский ювелирный бренд "Золотой Век" разорвал сотрудничество с певицей Настей Каменских. О таком решении компании стало известно после нескольких недавних скандалов с артисткой.
В сети поддержали бренд и поблагодарили его за позицию. Пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм "Золотого Века".
Кстати "К Лорак в Россию": Настя Каменских возмутила украинцев заявлением о языке
Опираясь на ценности и принципы компании "Золотой Век", мы приняли решение досрочно завершить рекламную кампанию с певицей NK (Настей Каменских), которая была лицом бренда с 2021 года,
– говорится в заметке.
Команда уже начала разрабатывать новую креативную концепцию. Обновленную рекламную кампанию представят в этом году.
Мы готовим идеи, которые сочетают эмоции, чувства и вдохновение, чтобы наши клиенты почувствовали "Золотой Век" по-новому,
– поделилась команда.
Реакция сети
В комментариях под заметкой люди пишут, кто бы мог стать новым амбассадором бренда, среди них: ветеранки и военнослужащие, певицы Domiy, Jerry Heil, Алина Гросу, блогеры Саша Бо, Даша Квиткова и другие.
- Елена Мандзюк: "Наконец-то это произошло. Наши улицы будут свободны от амбассадора "какая разница". Спасибо".
- Екатерина Тышкевич: "Очень благодарна за быструю реакцию и сознательную позицию бренда".
- Роман Бутурлакин: "Наконец-то репутация в стране начинает работать. Это не может не радовать".
- Мария Гребенюк: "Спасибо. Культура отмены в деле. Это очень четкий и однозначный шаг без "не все так однозначно".
Что этому предшествовало?
"Золотой Век" не назвал причину прекращения сотрудничества с Настей Каменских, однако бренд принял такое решение на фоне недавних скандалов, в которые попала певица.
В августе Каменских была в туре по США и выступила в трех городах: Чикаго, Майами и Нью-Йорке. В сети начали появляться видео с одного из концертов, на которых она поет на русском языке: "Красное вино", "Это моя ночь", "Попа как у Ким". Так, артистку сразу раскритиковали.
На концерте в Майами Настя также сделала скандальное заявление, которым возмутила украинцев: "Не важно, какого цвета у тебя кожа. Не важно, на каком языке ты говоришь. Есть один язык, который понимают все. Вы знаете, что это? Это любовь. Какое самое главное чувство в мире? Любовь. Правда, Майами?".
В интервью 2022 года Настя Каменских говорила, что больше не будет петь русскоязычные треки. Но уже через два года певица заявила, что будет их выполнять для тех, "кто поддерживает нашу страну, но не понимает наш язык". Она добавила, что не видит в этом "ничего криминального".