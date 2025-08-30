Український ювелірний бренд "Золотий Вік" розірвав співпрацю зі співачкою Настею Каменських. Про таке рішення компанії стало відомо після кількох нещодавніх скандалів з артисткою.

У мережі підтримали бренд і подякували йому на позицію. Пише Show 24 з посиланням на інстаграм "Золотого Віку".

До речі "До Лорак у Росію": Настя Каменських обурила українців заявою про мову

Опираючись на цінності та принципи компанії "Золотий Вік", ми прийняли рішення достроково завершити рекламну кампанію зі співачкою NK (Настею Каменських), яка була обличчям бренду з 2021 року,

– йдеться у дописі.

Команда вже почала розробляти нову креативну концепцію. Оновлену рекламну кампанію презентують цього року.

Ми готуємо ідеї, які поєднують емоції, почуття та натхнення, щоб наші клієнти відчули "Золотий Вік" по-новому,

– поділилась команда.

Реакція мережі

У коментарях під дописом люди пишуть, хто б міг стати новою амбасадоркою бренду, серед них: ветеранки й військовослужбовиці, співачки Domiy, Jerry Heil, Аліна Гросу, блогерки Саша Бо, Даша Квіткова та інші.

Олена Мандзюк : "Нарешті це сталося. Наші вулиці будуть вільні від амбасадора "какая разніца". Дякую".

: "Нарешті це сталося. Наші вулиці будуть вільні від амбасадора "какая разніца". Дякую". Катерина Тишкевич : "Дуже вдячна за швидку реакцію та свідому позицію бренду".

: "Дуже вдячна за швидку реакцію та свідому позицію бренду". Роман Бутурлакін : "Нарешті репутація в країні починає працювати. Це не може не радувати".

: "Нарешті репутація в країні починає працювати. Це не може не радувати". Марія Гребенюк: "Дякую. Культура скасування в ділі. Це дуже чіткий та однозначний крок без "не все так однозначно".

Що цьому передувало?