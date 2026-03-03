Звезда "Зловещих мертвецов" сообщил о неизлечимой болезни

67-летний актер Брюс Кэмпбелл сообщил о серьезных проблемах со здоровьем. Он объявил, что берет перерыв в карьере из-за лечения с болезнью раком.

Звезда фильма "Зловещие мертвецы" сообщил неутешительную новость на своих страницах в соцсетях. Актер рассказал, что не опускает руки, однако должен отменить публичные выступления.

Брюс Кэмпбелл отметил, что тип рака, который у него диагностировали, не считается "излечимым", но "поддается лечению. Однако он не готов вдаваться в подробности.

Извините, если это для вас шок – для меня это тоже было шоком. Я публикую это, потому что в профессиональной деятельности кое-что придется изменить – выступления, конференции и работа в целом должны уступить место лечению,

– сообщил актер.



Брюс Кэмпбелл заболел раком / Фото из инстаграма актера

Брюс Кэмпбелл добавил, что в этом году планирует посвятить лето борьбе с онкологией. Он хочет вернуться к работе осенью, чтобы поехать в тур с его новым фильмом, добавляет The Guardian.

"Не бойтесь, я старый выносливый с*чий сын и имею прекрасную поддержку, поэтому надеюсь, что еще долго буду с вами. Как всегда, вы – лучшие фаны в мире, и я надеюсь скоро вас увидеть!" – заметил актер.

Чем известен Брюс Кэмпбелл?