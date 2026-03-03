Звезда "Зловещих мертвецов" сообщил о неизлечимой болезни
- 67-летний актер Брюс Кэмпбелл объявил о перерыве в карьере из-за лечения с неизлечимой формой рака.
- Кэмпбелл планирует вернуться к работе осенью, чтобы поехать в тур с новым фильмом, и отметил, что имеет замечательную поддержку.
67-летний актер Брюс Кэмпбелл сообщил о серьезных проблемах со здоровьем. Он объявил, что берет перерыв в карьере из-за лечения с болезнью раком.
Звезда фильма "Зловещие мертвецы" сообщил неутешительную новость на своих страницах в соцсетях. Актер рассказал, что не опускает руки, однако должен отменить публичные выступления.
К слову Скандальный P Diddy досрочно выйдет из тюрьмы
Брюс Кэмпбелл отметил, что тип рака, который у него диагностировали, не считается "излечимым", но "поддается лечению. Однако он не готов вдаваться в подробности.
Извините, если это для вас шок – для меня это тоже было шоком. Я публикую это, потому что в профессиональной деятельности кое-что придется изменить – выступления, конференции и работа в целом должны уступить место лечению,
– сообщил актер.
Брюс Кэмпбелл заболел раком / Фото из инстаграма актера
Брюс Кэмпбелл добавил, что в этом году планирует посвятить лето борьбе с онкологией. Он хочет вернуться к работе осенью, чтобы поехать в тур с его новым фильмом, добавляет The Guardian.
"Не бойтесь, я старый выносливый с*чий сын и имею прекрасную поддержку, поэтому надеюсь, что еще долго буду с вами. Как всегда, вы – лучшие фаны в мире, и я надеюсь скоро вас увидеть!" – заметил актер.
Чем известен Брюс Кэмпбелл?
- Брюс Кэмпбелл родился в Роял-Оук, что в Мичигане. Он рано начал заниматься актерством и участвовал в съемках студенческих фильмов. В 1978 снялся в короткометражной ленте Сэма Рейми, с которым познакомился еще в школе.
- Но настоящая слава и популярность пришли к нему в 1981 году, когда Кэмпбелл воплотил роль Эша в фильме ужасов "Зловещие мертвецы". Сейчас эта лента считается культовой. Брюс Кэмпбелл снялся в других лентах этого цикла, а также был актером сериалов.