Об этом сообщило издание Page Six.

Вас также может заинтересовать Автор хита "Вопрос есть – вопросов нет" удивила суммой, которую за полгода заработала с этой песни

Шон Diddy Комбс выйдет из тюрьмы на полтора месяца раньше – его дата освобождения была перенесена Федеральным бюро тюрем с 4 июня 2028 года на 25 апреля 2028 года.

Решение о досрочном освобождении связано с тем, что в ноябре 2025 года рэпера приняли в программу реабилитации от наркотической зависимости, участие в которой может сократить срок заключения.

Господин Комбс активно участвует в Программе стационарной реабилитации от наркотической зависимости (RDAP) и серьезно относится к процессу восстановления с самого начала. Он полностью вовлечен в работу, сосредоточен на развитии и настроен на позитивные изменения,

– заявлял тогда его представитель.

За что P.Diddy оказался за решеткой?