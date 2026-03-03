Про це повідомило видання Page Six.
Шон Diddy Комбс вийде з в'язниці на півтора місяця раніше – його дата звільнення була перенесена Федеральним бюро в'язниць з 4 червня 2028 року на 25 квітня 2028 року.
Рішення про дострокове звільнення пов'язане з тим, що у листопаді 2025 року репера прийняли до програми реабілітації від наркотичної залежності, участь у якій може скоротити термін ув'язнення.
Пан Комбс активно бере участь у Програмі стаціонарної реабілітації від наркотичної залежності (RDAP) і серйозно ставиться до процесу відновлення з самого початку. Він повністю залучений у роботу, зосереджений на розвитку та налаштований на позитивні зміни,
– заявляв тоді його представник.
За що P.Diddy опинився за ґратами?
- Шон Комбс перебуває під вартою з вересня 2024 року, коли його було заарештовано.
- Йому висунули обвинувачення у змові з метою здирництва, сексуальній експлуатації та торгівлі людьми шляхом насильства, шахрайства або примусу, а також у перевезенні людей для проституції.
- Після двомісячного судового розгляду Diddy визнали винним у перевезенні людей для проституції та виправдали за рештою обвинувачень.
- Репер відбуває покарання у Федеральному виправному закладі Форт-Дікс у Нью-Джерсі.
- Дату його звільнення змінювали не вперше. Спочатку Шон Комбс мав вийти на волю 8 травня 2028 року, але у листопаді 2025 року термін було перенесено на 4 червня 2028 року після того, як він нібито порушив кілька правил в'язниці.