Зірка фільму "Зловісні мерці" повідомив невтішну новину на своїх сторінках у соцмережах. Актор розповів, що не опускає руки, однак повинен скасувати публічні виступи.
Брюс Кемпбелл зазначив, що тип раку, який у нього діагностували, не вважається "виліковним", але "піддається лікуванню. Однак він не готовий вдаватися у подробиці.
Вибачте, якщо це для вас шок – для мене це теж було шоком. Я публікую це, тому що в професійній діяльності дещо доведеться змінити – виступи, конференції та робота загалом мають поступитися місцем лікуванню,
– повідомив актор.
Брюс Кемпбелл захворів на рак / Фото з інстаграму актора
Брюс Кемпбелл додав, що цьогоріч планує присвятити літо боротьбі з онкологією. Він хоче повернутися до роботи восени, щоб поїхати в тур з його новим фільмом, додає The Guardian.
"Не бійтеся, я старий витривалий с*чий син і маю чудову підтримку, тож сподіваюся, що ще довго буду з вами. Як завжди, ви – найкращі фани у світі, і я сподіваюся скоро вас побачити!" – зауважив актор.
Чим відомий Брюс Кемпбелл?
- Брюс Кемпбелл народився в Роял-Оук, що в Мічигані. Він рано почав займатися акторством й брав участь у зйомках студентських фільмів. У 1978 знявся у короткометражній стрічці Сема Реймі, з яким познайомився ще у школі.
- Але справжня слава й популярність прийшли до нього у 1981 році, коли Кемпбелл втілив роль Еша у фільмі жахів "Зловісні мерці". Зараз ця стрічка вважається культовою. Брюс Кемпбелл знявся в інших стрічках цього циклу, а також був актором серіалів.