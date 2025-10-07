Звезда "Гарри Поттера" Эмма Уотсон подогрела слухи о помолвке с бойфрендом
- Эмма Уотсон появилась с массивным обручальным кольцом на показе Miu Miu в Париже, что вызвало слухи о ее помолвке.
- Она состоит в отношениях с аспирантом Оксфордского университета Кираном Брауном, но не любит делиться подробностями личной жизни.
Звезда фильмов о Гарри Поттере Эмма Уотсон засветилась на публике с обручальным кольцом. В прессе предполагают, что актриса выходит замуж.
Британская актриса Эмма Уотсон подогрела слухи о тайной помолвке. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на The Daily Mail.
6 октября Эмма Уотсон появилась на показе бренда Miu Miu, который состоялся в Париже в рамках Недели моды. Актриса выбрала минималистичное розовое платье, массивные серьги, черное платье и туфли, а также коричневое пальто.
Наибольшее внимание папарацци привлекло массивное кольцо с бриллиантом на безымянном пальце Эммы Уотсон. В прессе предполагают, что звезда "Гарри Поттера" могла тайно обручиться.
Эмма Уотсон с обручальным кольцом на пальце / Фото Getty Images
Около двух недель назад Эмма Уотсон приняла участие в подкасте Джея Шетти "On Purpose" и заявила, что считает вредным общественное давление на молодежь жениться до определенного возраста. Сама актриса сказала, что счастлива, что еще не разведена. Ведь считает, что если бы вышла замуж в более молодом возрасте, "это было бы катастрофой".
Что известно о личной жизни Эммы Уотсон?
- Около года Эмма Уотсон находится в отношениях. Ее бойфренд – аспирант Оксфордского университета Киран Браун. Сейчас он получает степень доктора философии.
- 34-летняя звезда "Гарри Поттера" не считает правильным делиться личным. Поэтому новостями о ее партнерах делятся лишь инсайдеры. Обычно Эмма выбирает интеллектуалов и бизнесменов.
- В частности, ей приписывали романы с миллиардером Брендоном Грином, бизнесменом Райаном Уолшом, техническим директором Уильямом Найтом, американским разработчиком Бренданом Ирибе, регбистом Мэтью Дженни и бизнесменом Лео Робинтоном.