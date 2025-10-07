Британская актриса Эмма Уотсон подогрела слухи о тайной помолвке. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на The Daily Mail.

6 октября Эмма Уотсон появилась на показе бренда Miu Miu, который состоялся в Париже в рамках Недели моды. Актриса выбрала минималистичное розовое платье, массивные серьги, черное платье и туфли, а также коричневое пальто.

Наибольшее внимание папарацци привлекло массивное кольцо с бриллиантом на безымянном пальце Эммы Уотсон. В прессе предполагают, что звезда "Гарри Поттера" могла тайно обручиться.



Эмма Уотсон с обручальным кольцом на пальце / Фото Getty Images

Около двух недель назад Эмма Уотсон приняла участие в подкасте Джея Шетти "On Purpose" и заявила, что считает вредным общественное давление на молодежь жениться до определенного возраста. Сама актриса сказала, что счастлива, что еще не разведена. Ведь считает, что если бы вышла замуж в более молодом возрасте, "это было бы катастрофой".

Что известно о личной жизни Эммы Уотсон?