Британська акторка Емма Вотсон підігріла чутки про таємні заручини. Про це пише Show 24 з посиланням на The Daily Mail.

6 жовтня Емма Вотсон з'явилась на показі бренду Miu Miu, що відбувся у Парижі в рамках Тижня моди. Акторка обрала мінімалістичну рожеву сукню, масивні сережки, чорну сукню й туфлі, а також коричневе пальто.

Найбільшу увагу папараці привернула масивна каблучка з діамантом на безіменному пальці Емми Вотсон. У пресі припускають, що зірка "Гаррі Поттера" могла таємно заручитися.



Емма Вотсон з обручкою на пальці / Фото Getty Images

Близько двох тижнів тому Емма Вотсон взяла участь у подкасті Джея Шетті "On Purpose" та заявила, що вважає шкідливим суспільний тиск на молодь одружитися до певного віку. Сама акторка сказала, що щаслива, що ще не розлучена. Адже вважає, що якби вийшла заміж у молодшому віці, "це було б катастрофою".

Що відомо про особисте життя Емми Вотсон?