Внезапно умер Александр Замша – звезда "Лиги смеха" и украинский шоумен
- Украинский шоумен Александр Замша умер в возрасте 41 года в Каменском, Днепропетровской области.
- Прощание с ним состоится 21 марта на Новой сцене Академического музыкально-драматического театра имени Леси Украинки.
Украинский ведущий и юморист Александр Замша неожиданно умер. Мужчине был 41 год.
Печальное известие сообщили на официальной странице Александра Замши в инстаграме. Шоумен ушел из жизни в Каменском Днепропетровской области.
В инстаграм-сториз шоумена появилось его черно-белое фото со свечой. О причине смерти не уточняют.
Саши больше нет,
– говорится в подписи к фотографии.
Александр Замша умер / Фото из инстаграм-сториз
Впоследствии семья сообщила, что прощание с Александром состоится 21 марта в 10:00 в Каменском. Церемония состоится в Новой сцене Академического музыкально-драматического театра имени Леси Украинки, что на улице Николая Лысенко, 24.
У Александра остались жена и сын.
Отметим, 15 марта стало известно о смерти дедушки Толи, который стал героем известных мемов в социальных сетях. О потере в инстаграме сообщил его внук Александр, который и публиковал забавные видео.
Чем известен Александр Замша?
- Александр Замша – украинский шоумен, ведущий, продюсер, менеджер и организатор праздников.
- Он много лет занимался юмором и был руководителем и наставником команд КВН. Александр представлял город Каменское на популярном шоу "Лига смеха". В частности, Замша принял участие в 2019 году, в пятом сезоне проекта.
- Также Александр Замша является автором анимационного сериала "Кондрат Мирный", которым занималась студия "МирТим анимация".