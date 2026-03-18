Раптово помер Олександр Замша – зірка "Ліги сміху" та український шоумен
- Український шоумен Олександр Замша помер у віці 41 року в Кам'янському, Дніпропетровської області.
- Прощання з ним відбудеться 21 березня на Новій сцені Академічного музично-драматичного театру імені Лесі Українки.
Український ведучий та гуморист Олександр Замша несподівано помер. Чоловіку був 41 рік.
Сумну звістку повідомили на офіційній сторінці Олександра Замші в інстаграмі. Шоумен пішов з життя у Кам'янському Дніпропетровської області.
В інстаграм-сторіз шоумена з'явилось його чорно-біле фото зі свічкою. Про причину смерті не уточнюють.
Саші більше немає,
– йдеться у підписі до світлини.
Олександр Замша помер / Фото з інстаграм-сторіз
Згодом родина повідомила, що прощання з Олександром відбудеться 21 березня о 10:00 у Кам'янському. Церемонія відбудеться у Новій сцені Академічного музично-драматичного театру імені Лесі Українки, що на вулиці Миколи Лисенка, 24.
В Олександра залишились дружина та син.
Зазначимо, 15 березня стало відомо про смерть дідуся Толі, який став героєм відомих мемів у соціальних мережах. Про втрату в інстаграмі повідомив його внук Олександр, який і публікував кумедні відео.
Чим відомий Олександр Замша?
- Олександр Замша – український шоумен, ведучий, продюсер, менеджер та організатор свят.
- Він багато років займався гумором та був керівником і наставником команд КВК. Олександр представляв місто Кам'янське на популярному шоу "Ліга сміху". Зокрема, Замша взяв участь у 2019 році, у п'ятому сезоні проєкту.
- Також Олександр Замша є автором анімаційного серіалу "Кіндрат Мирний", яким займалась студія "МірТім анімація".