Сумну звістку повідомили на офіційній сторінці Олександра Замші в інстаграмі. Шоумен пішов з життя у Кам'янському Дніпропетровської області.

В інстаграм-сторіз шоумена з'явилось його чорно-біле фото зі свічкою. Про причину смерті не уточнюють.

Саші більше немає,

– йдеться у підписі до світлини.



Олександр Замша помер / Фото з інстаграм-сторіз

Згодом родина повідомила, що прощання з Олександром відбудеться 21 березня о 10:00 у Кам'янському. Церемонія відбудеться у Новій сцені Академічного музично-драматичного театру імені Лесі Українки, що на вулиці Миколи Лисенка, 24.

В Олександра залишились дружина та син.

Зазначимо, 15 березня стало відомо про смерть дідуся Толі, який став героєм відомих мемів у соціальних мережах. Про втрату в інстаграмі повідомив його внук Олександр, який і публікував кумедні відео.

Чим відомий Олександр Замша?