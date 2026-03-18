Печальное известие сообщили на официальной странице Александра Замши в инстаграме. Шоумен ушел из жизни в Каменском Днепропетровской области.

В инстаграм-сториз шоумена появилось его черно-белое фото со свечой. О причине смерти не уточняют.

Саши больше нет,

– говорится в подписи к фотографии.



Александр Замша умер / Фото из инстаграм-сториз

Впоследствии семья сообщила, что прощание с Александром состоится 21 марта в 10:00 в Каменском. Церемония состоится в Новой сцене Академического музыкально-драматического театра имени Леси Украинки, что на улице Николая Лысенко, 24.

У Александра остались жена и сын.

Отметим, 15 марта стало известно о смерти дедушки Толи, который стал героем известных мемов в социальных сетях. О потере в инстаграме сообщил его внук Александр, который и публиковал забавные видео.

