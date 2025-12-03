Звезда "Лиги смеха" Кирилл Ганин мобилизовался в ВСУ, – СМИ

Комик и актер Кирилл Ганин мобилизовался в ряды Вооруженных Сил Украины. У звезды "Лиги смеха" было несколько неудачных попыток.

Об этом сообщило издание "Комментарии", пишет 24 Канал. Сам Ганин пока не комментирует информацию.

По информации издания, вчера Кирилла Ганина доставили в Святошинский территориальный центр комплектования. Он прошел все необходимые проверки и ВВК (военно-больничная комиссия). Комика отобрали в одну из боевых бригад Вооруженных Сил Украины.

Во время полномасштабного вторжения Ганин дважды ходил в военкомат, но ему отказывали. В интервью Славе Демину мужчина говорил, что считает защиту страны своим долгом.

В местном ЦПАУ был военкомат. Я пошел туда и сказал: "Что делать?". На меня посмотрел мэр Коцюбинского и сказал: "А ты точно сможешь?". А это был как раз период, когда я худел, ходил в спортзал. Сказали: "Тогда иди домой, одевайся теплее, мы тебя на блокпост поставим. Я пришел, а мне говорят: "Уже ты не надо",

– вспоминал Ганин.