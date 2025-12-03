Зірка "Ліги сміху" Кирило Ганін мобілізувався до ЗСУ, – ЗМІ

Комік та актор Кирило Ганін мобілізувався до лав Збройних Сил України. У зірки "Ліги сміху" було кілька невдалих спроб.

Про це повідомило видання "Коментарі", пише 24 Канал. Сам Ганін наразі не коментує інформацію.

За інформацією видання, вчора Кирила Ганіна доставили до Святошинського територіального центру комплектування. Він пройшов усі необхідні перевірки та ВЛК (військо-лікарняна комісія). Коміка відібрали до однієї з бойових бригад Збройних Сил України.

Під час повномасштабного вторгнення Ганін двічі ходив у військкомат, але йому відмовляли. В інтерв'ю Славі Дьоміну чоловік говорив, що вважає захист країни своїм обов'язком.

Уперше комік намагався мобілізуватися десь на 5 день повномасштабного вторгнення.

У місцевому ЦНАПі був військкомат. Я пішов туди й сказав: "Що робити?". На мене подивився мер Коцюбинського і сказав: "А ти точно зможеш?". А це був якраз період, коли я худнув, ходив у спортзал. Сказали: "Тоді йди додому, вдягайся тепліше, ми тебе на блокпост поставимо. Я прийшов, а мені кажуть: "Уже ти не треба",

– пригадував Ганін.

За словами Кирила, під час стрімів його запитували: "Чому не воюєш?". Так, чоловік удруге прийшов до військкомату, однак знову отримав відмову. Водночас комік зізнався, що в нього немає бронювання від мобілізації.

Що відомо про Кирила Ганіна?



