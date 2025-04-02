Внезапно умер звезда Netflix Витторио Пирбазари

Немецкий актер и бодибилдер Витторио Пирбазари умер в возрасте 44 лет. Вероятно, у мужчины могло остановиться сердце в спортзале.

Витторио Пирбазари – известный немецкий актер и звезда сериала Netflix "Берлинские псы" – умер в понедельник, 31 марта. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на The Daily Mail.

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Режиссер и друг Витторио Пирбазари Саид Ибрагим опубликовал видео, в котором сообщил, что актера не стало. По его словам, сердце актера остановилось во время тренировки в спортзале. Он якобы умер "в одно мгновение" на беговой дорожке. На данный момент эта информация не подтверждена официально.

Многие из вас, кто знает Вито, видят парня ростом шесть футов и два дюйма с множеством мышц, который имеет опасный вид. Но я могу сказать: у Вито было доброе сердце, как у десятилетнего ребенка,

– сообщил режиссер со слезами на глазах.

Друг Витторио Пирбазари о его смерти: видео

Пирбарази ранее перенес операцию

В январе Пирбазари показался в больнице после операции. Он сообщил, что порвал правую грудную мышцу, поэтому нуждался в хирургическом вмешательстве. Актер показывал свой путь выздоровления в инстаграме.

К сожалению, после этого Витторио попал в ужасную автокатастрофу. Он получил перелом позвонка, повреждения тканей, на обе ноги нужно было наложить швы, – актер выжил чудом.

После 12-недельного перерыва в тренировках, 23 марта Пирбазари вернулся в спортзал. 30 марта, за день до смерти, Витторио поделился селфи.

Моя нынешняя форма после 12 недель без физических нагрузок или без особых упражнений. Конечно, это не сравнить с тем, что было раньше, но, учитывая обстоятельства, я на правильном пути,

– писал актер.



Последнее селфи Витторио Пирбазари / Фото из его инстаграма

Подробности смерти Витторио Пирбазари пока неизвестны. Немецкая полиция не предоставляла никакой информации о вероятной причине внезапной смерти актера.

За пределами своего успеха в фитнесе, Витторио был известен как актер телесериала Netflix "Берлинские псы", вышедшего в 2018 году. Его фото с полицейским стало вирусным в социальных сетях.



Витторио Пирбазари на съемках / Фото из инстаграма Витторио Пирбазари

У Пирбазари была девушка и маленький сын, который родился в 2020.