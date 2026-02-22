Российская звезда сериала "Пес" стал жертвой пропаганды и отвернулся от Украины
- Михаил Жонин рассказал о позиции Никиты Панфилова, который поддался российской пропаганде.
- Панфилов, после начала войны, отказался осуждать вторжение, называя это "политической" темой.
Украинский актер Михаил Жонин рассказал о позиции россиянина Никиты Панфилова, который был его коллегой в популярном сериале "Пес". Панфилов несколько лет прожил в Украине, но все равно поддался российской пропаганде.
Михаил Жонин в интервью Алине Доротюк рассказал о звонке от Никиты Панфилова в начале полномасштабного вторжения. Актер спросил у бывшего коллеги, что сейчас происходит в Украине.
Михаил объяснил, что над его домом летают ракеты, а российские танки вторглись в страну. На это Панфилов нашел циничный ответ: посоветовал Михаилу "не лезть туда", потому что "это все политика".
Я говорю: "Никита, как это не лезь? Какая политика? У нас тут ракеты, у нас тут людей убивают. Какая политика? Я положил трубку,
– вспомнил Жонин.
Михаил Жонин заметил, что Никита Панфилов не просто 7 лет прожил в Украине. Он здесь женился, обвенчался с любимой, окрестил ребенка. А его кумовьями стали украинцы – друзья со съемочной площадки.
"Он жертва пропаганды, он якобы аполитичен... Он сказал: "Я уважаю своего президента". Я не понимаю, что такое аполитичный, он уважает своего президента. Когда его кумовьев обстреливают, а он аполитичный", – добавил актер.
Михаил Жонин убежден, что за войну должны коллективно отвечать все россияне.
Интервью с Михаилом Жониным: смотрите видео онлайн
Что известно о Никите Панфилове?
- Никита Панфилов – один из тех российских актеров, который стал известным и популярным благодаря украинскому проекту – сериала "Пес". Артист родом из Москвы, дебютировал в кино в 2005 году.
- Через 10 лет Панфилов получил главную роль в сериале "Пес" и сыграл полицейского Максима Максимова. Ради съемок в Украине он отказывался ездить в оккупированный Крым, пишет Telegraf.
- После завершения съемок актер вернулся в Россию и продолжил карьеру, как будто ничего и не произошло. Он не осудил вторжение, потому что называет эту тему "политической", а об этом Панфилов отказывается говорить.