Михаил Жонин в интервью Алине Доротюк рассказал о звонке от Никиты Панфилова в начале полномасштабного вторжения. Актер спросил у бывшего коллеги, что сейчас происходит в Украине.

К слову Не только Галина Безрук: украинские актрисы, которые оказались предательницами

Михаил объяснил, что над его домом летают ракеты, а российские танки вторглись в страну. На это Панфилов нашел циничный ответ: посоветовал Михаилу "не лезть туда", потому что "это все политика".

Я говорю: "Никита, как это не лезь? Какая политика? У нас тут ракеты, у нас тут людей убивают. Какая политика? Я положил трубку,

– вспомнил Жонин.

Михаил Жонин заметил, что Никита Панфилов не просто 7 лет прожил в Украине. Он здесь женился, обвенчался с любимой, окрестил ребенка. А его кумовьями стали украинцы – друзья со съемочной площадки.

"Он жертва пропаганды, он якобы аполитичен... Он сказал: "Я уважаю своего президента". Я не понимаю, что такое аполитичный, он уважает своего президента. Когда его кумовьев обстреливают, а он аполитичный", – добавил актер.

Михаил Жонин убежден, что за войну должны коллективно отвечать все россияне.

Интервью с Михаилом Жониным: смотрите видео онлайн

Что известно о Никите Панфилове?