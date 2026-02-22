Михайло Жонін в інтерв'ю Аліні Доротюк розповів про дзвінок від Нікіти Панфілова на початку повномасштабного вторгнення. Актор запитався в колишнього колеги, що зараз відбувається в Україні.

Михайло пояснив, що над його домом літають ракети, а російські танки вдерлися в країну. На це Панфілов знайшов цинічну відповідь: порадив Михайлу "не лізти туди", бо "це все політика".

Я кажу: "Нікіта, як це не лізь? Яка політика? У нас тут ракети, у нас тут людей вбивають. Яка політика? Я поклав слухавку,

– пригадав Жонін.

Михайло Жонін зауважив, що Нікіта Панфілов не просто 7 років прожив в Україні. Він тут одружився, повінчався з коханою, охрестив дитину. А його кумами стали українці – друзі зі знімального майданчика.

"Він жертва пропаганди, він нібито аполітичний... Він сказав: "Я поважаю свого президента". Я не розумію, що таке аполітичний, він поважає свого президента. Коли його кумів обстрілюють, а він аполітичний", – додав актор.

Михайло Жонін переконаний, що за війну мають колективно відповідати всі росіяни.

Інтерв'ю з Михайлом Жоніним: дивіться відео онлайн

Що відомо про Нікіту Панфілова?