Михайло Жонін в інтерв'ю Аліні Доротюк розповів про дзвінок від Нікіти Панфілова на початку повномасштабного вторгнення. Актор запитався в колишнього колеги, що зараз відбувається в Україні.
Михайло пояснив, що над його домом літають ракети, а російські танки вдерлися в країну. На це Панфілов знайшов цинічну відповідь: порадив Михайлу "не лізти туди", бо "це все політика".
Я кажу: "Нікіта, як це не лізь? Яка політика? У нас тут ракети, у нас тут людей вбивають. Яка політика? Я поклав слухавку,
– пригадав Жонін.
Михайло Жонін зауважив, що Нікіта Панфілов не просто 7 років прожив в Україні. Він тут одружився, повінчався з коханою, охрестив дитину. А його кумами стали українці – друзі зі знімального майданчика.
"Він жертва пропаганди, він нібито аполітичний... Він сказав: "Я поважаю свого президента". Я не розумію, що таке аполітичний, він поважає свого президента. Коли його кумів обстрілюють, а він аполітичний", – додав актор.
Михайло Жонін переконаний, що за війну мають колективно відповідати всі росіяни.
Інтерв'ю з Михайлом Жоніним: дивіться відео онлайн
Що відомо про Нікіту Панфілова?
- Нікіта Панфілов – один з тих російських акторів, який став відомим та популярним завдяки українському проєкту – серіалу "Пес". Артист родом з Москви, дебютував у кіно у 2005 році.
- Через 10 років Панфілов отримав головну роль у серіалі "Пес" та зіграв поліціянта Максима Максимова. Заради зйомок в Україні він відмовлявся їздити до окупованого Криму, пише Telegraf.
- Після завершення знімань актор повернувся до Росії та продовжив кар'єру, мов нічого й не сталося. Він не засудив вторгнення, бо називає цю тему "політичною", а про це Панфілов відмовляється говорити.