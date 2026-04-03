От скандальных фраз до слез и раскаяния: что звезда "Школы" Лиза Василенко говорила об Украине

Елизавета Василенко – блогер, актриса и модель родом из Украины. Уже много лет она живет за границей. Лиза стала популярной как звезда соцсетей и главная героиня сериала "Школа". Но потом она переехала в Россию и опозорилась своими высказываниями об Украине.

После начала полномасштабного вторжения Лиза Василенко покинула Россию и "покаялась" за свои фразы. Но в Украине актрису больше не принимают. За какие фразы блогерша подвергалась хейту и что она говорила раньше – читайте в материале 24 Канала.

К слову Встретила войну в Москве: скандальная Лиза Василенко заговорила о войне и лицемерии россиян

Почему Лиза Василенко стала предательницей?

Лиза Василенко начала карьеру как модель. Впоследствии ее пригласили в сериал "Школа", что подарил актрисе немалую аудиторию. Также у нее активно развивался блог в соцсетях. Но в один момент Василенко решила переехать в Россию. Она это объясняла тем, что хотела большего.

В марте 2021 года Елизавета дала интервью российскому ютуб-шоу, где и прозвучала фраза, которую блогерши вспоминают до сих пор. Она вспоминала о периоде в жизни, когда была моделью и ездила в страны Азии, которые казались ей более развитыми.

Когда со мной происходит какая-то х*рня, я всегда думаю: все равно лучше сдохнуть здесь, чем в Украине,

– заявила Лиза Василенко.

Скандальная фраза Василенко: видео

Кроме того, актриса сказала, что ее захейтили из-за того, что она переехала в Россию.

"В плане патриотизма, типа променяла страну, ля-ля-ля. Но я никак на это не реагирую. Если честно, я могу назвать таких людей тупыми. Это тупость – судить человека по национальности, по тому, куда он уехал или не уехал... Ну поехала бы я в Америку, меня бы тогда не хейтили. Только из-за того, что Россия и Украина срут*ся, почему-то приплетают туда других людей, которые никак к этому не относятся. Это ненормально", – говорила Василенко.

Как Василенко "переобулась" после 24 февраля 2022 года?

Полномасштабное вторжение Лиза Василенко встретила в Москве. О войне она узнала от родителей. Актриса мониторила соцсети, делала немало публикаций в инстаграме, ходила на митинги "Нет войне". Впоследствии она покинула Россию и выехала за границу.

В июне 2022 года Лиза Василенко дала интервью Рамине, где со слезами на глазах попросила прощения у украинцев за свои слова в скандальном интервью.

Я несу ответственность за то, что я сказала. Мне действительно очень жаль. Война дала о себе знать: у меня зародился патриотизм, появилось понимание, что такое моя страна, и что ее надо защищать. Мои приоритеты изменились,

– сказала актриса.

Лиза Василенко делилась, что помогает Украине, донатит на сборы, присылает деньги знакомым волонтерам и родителям в Днепре. Но все это она решила делать не так публично, как раньше.

Слезное интервью Лизы Василенко: смотрите видео онлайн

"Я чувствую себя украинкой. Я восхищаюсь нашими людьми, их силой. Я очень горжусь нашим народом. Теперь у меня открыты глаза", – говорила Елизавета.

В то же время блогер добавила, что не будет постоянно оправдываться за свои предыдущие проступки, потому что имеет "уважение к себе".

Какая позиция у Лизы Василенко сейчас?

Прошло немного времени после громкого интервью, как Лиза Василенко вернулась к привычной жизни. Она больше не вспоминала о войне в Украине, не рассказывала о российских преступлениях.

Блогерша продолжала снимать видео под российские треки и развлекаться с "хорошими русскими". Некоторое время она была в отношениях с рэпером Моргенштерном.

В новом интервью для Василия Тимошенко Лиза Василенко призналась, что жалеет о том, что в свое время поехала в Россию. Но благодаря этому она получила определенный опыт. К слову, в видео она общается на русском.

Я сейчас хочу делать только то, что я хочу. Поэтому я сегодня говорю на русском, потому что это мой комфорт. Я могу на украинском, но это будет еще долго. Украинский язык очень хороший, но в моей семье никто никогда на нем не говорил. Я выбираю себя сегодня,

– заявила блогерша.

Больше об Украине она рассказала немного. Василенко говорит, что никогда не планировала здесь оставаться, потому что стремилась к большему.

"Я по Днепру очень скучаю, я бы очень хотела приехать. Но Днепр и любые другие части Украины – это не то, что есть в моей памяти. Это сейчас опасная и печальная история", – поделилась актриса.

Последнее интервью Лизы Василенко: смотрите видео онлайн

Елизавета добавила, что никогда не общается на тему политики, потому что "не разбирается" в этом. Она не хочет рассказывать о своей помощи, потому что в начале вторжения не получила поддержки от украинцев.

Так от публичных извинений и заявлений о патриотизме Лиза Василенко перешла к молчанию о войне и дистанцированию от украинского инфопространства.