Звезда "Тихой Навы" откровенно рассказала о борьбе с депрессией и психиатрической больнице

Актриса Анастасия Пустовит открыто рассказала о борьбе с депрессией. Она призналась, как лечилась в психиатрической клинике и поборола ли болезнь.

Звезда сериала "Тихая Нава" поделилась опытом в интервью Маше Ефросининой. Она рассказала, что во время войны ее состояние резко обострилось и соединилось с истощением.

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Анастасия Пустовит, что ее подкосило не так нагрузки или запросы военных, как к волонтеру. А количество потерь, даже если она лично не знала бойцов, погибших на фронте. В определенный момент актриса перестала испытывать какие-либо эмоции.

В какой-то момент ты просто не встаешь, потому что у тебя нет сил выдерживать ничего. Ты хочешь лежать и тебе все время больно. И ты не способен сделать минимальную работу. А эта болезнь говорит с тобой очень жестоко: "Ты никогда не вылезешь из этого, ты навсегда будешь такой, ты обуза для других, никому ты не нужна",

– призналась актриса.

По словам Анастасии, поток подобных мыслей не останавливается. И со временем приходят суицидальные намерения. В этот период актриса поняла, что пришло время просить о помощи. Она обратилась к родителям, любимого человека, также пошла к психиатру. Ей порекомендовали на 2 недели лечь в психиатрическую больницу.

"У тебя есть законное право 2 недели ни о чем не думать, не идти в театр, не помогать. Очень сложно остановить себя, справиться с чувством вины... Или я умру, или я дам себе право жить дальше. У меня нет другого выхода", – вспоминала Пустовит.

Интервью с Анастасией Пустовит: смотрите видео онлайн

Актриса призналась, что тема ментального здоровья в Украине до сих пор стигматизирована. Люди боятся рассказывать о расстройствах публично. Из-за депрессии она теряла проекты, ведь коллеги прекращали с ней сотрудничество.

Сложнее потом возвращаться в профессию, когда все на тебя смотрят как на пришелепкуватую... Почти никто из моих коллег не говорит о психических расстройствах, не признается, потому что это же ты покажешь себя слабым. Да, я слабая, неуравновешенная, неспособная, а еще – я победила! А еще я это вылечила, а еще я сделала три зарубежных проекта за два месяца, а еще я сыграла спектакль, а еще я получила орден, – отметила Анастасия Пустовит.

Напомним, Анастасия Пустовит – активно волонтерит с начала полномасштабной войны. В марте этого года Владимир Зеленский наградил ее орденом "За заслуги" III степени.