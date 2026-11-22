Одни сначала даже не нравились будущим избранникам, другие начинали с шуток и толканий, а кто-то получил первую розу еще в подростковом возрасте. Сегодня у этих пар за плечами совместные годы жизни, дети и немало романтических воспоминаний.

Не все звездные любовные истории начинаются с момента знакомства на съемочной площадкеа или романтического свидания в ресторане. Некоторые украинские знаменитости встретили своих вторых половинок еще в школьные годы, влюблялись, ревновали и переживали первые свидания. 24 Канал собрал истории украинских пар, которые нашли друг друга еще в юности и сохранили любовь на протяжении многих лет.

Александр и Инна Педаны

Александр и Инна Педан / Фото из инстаграма

История Александра Педана и его жены Инны могла бы стать сюжетом романтической комедии. Будущие супруги познакомились еще в девятом классе во время игры в КВН, где они представляли разные команды.

Шоумен вспоминал, что Инна сразу привлекла его внимание, однако девушка не спешила отвечать взаимностью. Более того, некоторое время Александр даже ухаживал за ее подругой. Впоследствии пути будущих супругов снова пересеклись уже в студенческие годы.

Однажды Педан пригласил Инну на игру КВН, где сам был ведущим. После выступления он отвлекся на поклонников, а девушка не стала ждать и ушла. Александр бросился ее догонять, догнал на троллейбусной остановке и подарил цветок, который получил после концерта. Именно так начались их отношения.

В 2003 году влюбленные поженились. Сегодня они воспитывают двоих детей – дочь Валерию и сына Марка. За годы совместной жизни пара переживала разные периоды, но продолжает строить семью и поддерживать друг друга.

Таня Парфильева и Иван Кришталь

Таня Парфильева и Иван Кришталь / Фото из инстаграма tanyaparfileva

В случае с Таней Парфильевой и Иваном Кришталем все началось с появления новенькой в классе. Блогерша пришла в школу, где учился ее будущий муж, и именно там они впервые встретились.

Правда, симпатия была далеко не взаимной. Таня вспоминала, что сначала Иван ей совсем не понравился. Парень, напротив, активно пытался привлечь внимание девушки и не собирался сдаваться.

Одно из первых свиданий будущих супругов состоялось в кинотеатре. Они смотрели "Гарри Поттера", а Иван купил попкорн, чтобы угостить Таню, и искал повод обнять ее. Впоследствии между ними завязались отношения.

Пара пережила непростой период и даже расставалась, но в конце концов снова сошлась. В 2019 году Таня и Иван поженились, а в 2023-м стали родителями сына Александра. Помимо семейной жизни, они вместе развивают модный бренд CHER'17.

Александр и Екатерина Усики

Знакомство Александра Усика с будущей женой Екатериной произошло еще в подростковом возрасте. На тот момент девушке было почти 14 лет, а будущему боксеру – 15.

Спортсмен сразу обратил внимание на Екатерину. Он ждал ее во время школьных перемен, старался проводить с ней больше времени и постепенно завоевывал ее расположение.

Одним из самых милых воспоминаний их истории стала роза, которую Александр подарил девушке. Интересно, что цветок он купил на деньги, полученные после одного из боксерских поединков, который завершился для него поражением.

Со временем юношеская симпатия переросла в серьезные отношения. В 2009 году Александр и Екатерина поженились. Сейчас супруги воспитывают четверых детей – сыновей Кирилла и Михаила и дочерей Елизавету и Марию. Екатерина остается важной опорой для боксера на протяжении всей его спортивной карьеры.

Вадим и Анастасия Яценко

Вадим Яценко и Настя Рябошапко в 2016 году / Фото из фейсбука артиста

Еще одна история, доказывающая, что любовь может начинаться вовсе не с романтических признаний, принадлежит дирижеру Вадиму Яценко и его жене Анастасии.

Они познакомились в восьмом классе Киевского государственного музыкального лицея имени Лысенко. Сначала их симпатия проявлялась довольно необычно: вместо комплиментов подростки могли толкаться и дразнить друг друга.

До одиннадцатого класса будущие супруги несколько раз сходились и расходились, но в конце концов решили быть вместе. После окончания школы они поступили в Национальную музыкальную академию Украины и продолжили учиться рядом.

Вадим сделал Анастасии предложение, когда им обоим было около 20 лет. Причем для этого ему пришлось одолжить деньги у друзей – на кольцо и поход в кафе. Несмотря на скромные возможности, он хотел сделать этот момент особенным.

Сегодня пара не только вместе в жизни, но и в творчестве: Анастасия поет, а Вадим работает дирижером. Супруги воспитывают сына Максима и продолжают совместный музыкальный путь.

Многие украинские звезды не спешат выставлять свою частную жизнь напоказ: кто-то вообще не собирается заключать брак, а кто-то предпочитает расписаться тихо, без роскошных церемоний, фотографов и лишнего внимания.