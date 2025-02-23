Звезда "Эйфории" Хантер Шафер заявила, что ее записали в паспорте как мужчину после указа Трампа

Трансгендерную актрису Хантер Шафер снова обозначили в паспорте как мужчину. Это произошло несмотря на то, что звезда "Эйфории" выбрала женский пол при заполнении документов.

Американская трансгендерная актриса и активистка Хантер Шафер опубликовала видео в сети и показала свой паспорт. Там указана буква "M" (мужской пол).

К слову Граймс заявила, что Илон Маск игнорирует проблемы со здоровьем их ребенка: "Это срочно"

Актриса призналась, что сначала не верила в то, что ее пол снова могут признать мужским. В прошлом году у Хантер украли сумку с паспортом, поэтому она должна была сделать новый документ.

Я была шокирована, потому что просто не думала, что это действительно произойдет. Я указала женский пол, а когда забрала паспорт и открыла его, они поменяли отметку,

– рассказала кинозвезда.



Паспорт Хантер Шафер / Скриншот из видео

Хантер Шафер в подростковом возрасте сменила пол. На протяжении своей карьеры она отстаивала права трансгендеров. Актриса рассказала, что планирует выезжать за границу на следующей неделе. Она волнуется из-за новой отметки в паспорте.

"Я также хочу сказать, что мне плевать на то, что они поставили букву "M" в мой паспорт. Это ничего не меняет ни во мне, ни в моей транссексуальности, однако немного усложняет жизнь. Трансгендерные люди прекрасны. Мы никогда не перестанем существовать, я никогда не перестану быть трансгендером, буква в паспорте не может этого изменить",

– подчеркнула Хантер Шафер.

Хантер Шафер о своем новом паспорте: видео

Хантер Шафер наиболее известна ролью Джулс в сериале "Эйфория".

Почему Шафер признали мужчиной в паспорте

Дональд Трамп в первый день пребывания на посту президента подписал указ о признании только двух полов. Поэтому в США выдают паспорта с обозначением мужского или женского пола в соответствии со свидетельством о рождении.

Ранее американцы могли выбирать пол в паспорте или обозначать его как "Х" – этот вариант сделали для "небинарных, интерсексуальных и гендерно неопределенных лиц".