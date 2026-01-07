Фавориты Евровидения-2024 оконфузились из-за циничного заявления о России

Участники Евровидения-2024 из Ирландии Bambie Thug спровоцировали скандал из-за обращения к россиянам. Артисты заявили, что не против выступить в стране-агрессоре, когда будет такая возможность.

Bambie Thug были фаворитами Евровидения-2024 – их высоко оценили как жюри, так и зрители конкурса. Однако одно из последних заявлений исполнителей на эфире в Тиктоке разочаровало украинских фанов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на телеграмм "Еврофаны".

К слову Внучка Софии Ротару развлеклась в Куршевеле с дочерью российского бизнесмена

Bambie Thug обратились к россиянам и заявили, что выступят для них, когда будет такая возможность.

Я не игнорирую россиян! Если будет возможность там выступить – я буду там и еще много где,

– сказали артисты.

Bambie Thug о выступлении в России: видео

Анастасия Зазуляк вместе с редакцией Show 24 собирают средства на бус VW T5 для 160 ОМБр. Те, кто задонатит 200 грн и более, автоматически становятся участниками нового iPhone 16 256GB.



А от редакции Show 24 за любой донат разыграем билеты на спектакль в театре Заньковецкой. Победитель сам сможет выбрать дату и спектакль, а также побывает на экскурсии за кулисами. Донатьте на банку и подарите светлый вечер себе или родным!



https://send.monobank.ua/jar/4XKR176NnP

После волны критики в социальных сетях Bambie Thug опубликовали новое заявление. Они заявили, что их слова вырвали из контекста и перекрутили.

"Все те, кто воспринимает вне контекста что-либо, что я говорю – спуститесь на землю. Прекратите перекручивать мои слова и атаковать меня. Я поддерживаю единство, а постоянный фокус на критике меня – это навязчиво и стыдно", - прокомментировали музыканты.



Bambie Thug о скандале / Фото из инстаграма Bambie Thug

Заметим, Украина сейчас готовится к Национальному отбору на Евровидение. Финал песенного конкурса состоится 7 февраля, об этом сообщило Общественное.

Что известно о Bambie Thug и какова их позиция