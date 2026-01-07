Bambie Thug были фаворитами Евровидения-2024 – их высоко оценили как жюри, так и зрители конкурса. Однако одно из последних заявлений исполнителей на эфире в Тиктоке разочаровало украинских фанов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на телеграмм "Еврофаны".
Bambie Thug обратились к россиянам и заявили, что выступят для них, когда будет такая возможность.
Я не игнорирую россиян! Если будет возможность там выступить – я буду там и еще много где,
– сказали артисты.
Bambie Thug о выступлении в России: видео
После волны критики в социальных сетях Bambie Thug опубликовали новое заявление. Они заявили, что их слова вырвали из контекста и перекрутили.
"Все те, кто воспринимает вне контекста что-либо, что я говорю – спуститесь на землю. Прекратите перекручивать мои слова и атаковать меня. Я поддерживаю единство, а постоянный фокус на критике меня – это навязчиво и стыдно", - прокомментировали музыканты.
Bambie Thug о скандале / Фото из инстаграма Bambie Thug
Заметим, Украина сейчас готовится к Национальному отбору на Евровидение. Финал песенного конкурса состоится 7 февраля, об этом сообщило Общественное.
Что известно о Bambie Thug и какова их позиция
- Bambie Thug – артисты из Ирландии, выступившие на Евровидении-2024. Они позиционируют себя как небинарная личность.
- Bambie Thug выступили с песней Doomsday Blue и заняли 6 место в финале конкурса. Высокий результат удалось получить, в частности, и благодаря украинцам, ведь зрители отдали им 8 баллов, а жюри – 10 баллов.
- Во время Евровидения-2024 Bambie Thug всячески демонстрировали поддержку Палестине на фоне войны с Израилем. Однако если Bambie Thug четко придерживается этой позиции, то относительно войны России против Украины артисты так красноречиво не высказываются.