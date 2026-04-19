От звезд до предателей: кто из украинских знаменитостей переехал в Россию

Война сняла маски с людей, которые много лет называли себя украинцами. Среди них есть немалый список знаменитостей, которые когда-то жили и строили карьеры в Украине, а в удобный момент выбрали сторону страны-агрессора.

Среди них есть и певцы, и актеры, и блогеры, и продюсеры. 24 Канал расскажет, кто из бывших любимцев получил статус предателей и променял родную страну на Россию, которая ежедневно выбивает мирных украинцев.

Лиза Василенко

Актриса, которая известна по сериалу "Школа", в свое время переехала в Россию. До полномасштабного вторжения Василенко попала в скандал. Она не скрывала, что жизнь в России ей намного комфортнее: "Уж лучше сдохнуть здесь, чем в Украине".

После 24 февраля 2022 года актриса "переобулась" и кардинально изменила позицию. Она освещала войну, выехала из России и дала интервью Рамине, где со слезами на глазах раскаивалась в своей предыдущей позиции.



Но после этого она в дальнейшем общалась на русском, популяризировала русские песни, встречалась с Моргенштерном.

В новом интервью для Василия Тимошенко Лиза Василенко призналась, что жалеет о том, что в свое время уехала в Россию. Но благодаря этому она получила определенный опыт. К слову, в видео она общается на русском.

Я сейчас хочу делать только то, что я хочу. Поэтому я сегодня говорю на русском, потому что это мой комфорт. Я могу на украинском, но это будет еще дольше. Украинский язык очень хорош, но в моей семье никто никогда на нем не говорили. Я выбираю себя сегодня,

– заявила блогерша.

Артур Бабич

Блогер еще до начала полномасштабной войны переехал в Россию, где продолжил развивать свою карьеру.

После 24 февраля 2022 года мужчина переехал в США и придерживался позиции "голубя мира", почти не комментируя войну. В 2023 году его обвинили в "дискредитации ВС РФ" из-за того, что во время одного из стримов он в шутку спел гимн Украины.

В то же время Бабич неоднократно говорил, что хотел бы вернуться в Россию. От так, в декабре 2025 года он получил российский паспорт. Теперь блогер должен соблюдать все законы России и говорил, что готов даже идти воевать против Украины. Артур Бабич открыто заявлял, что теперь Россия для него – родной дом.

Недавно он женился на россиянке Анне Покров. Пара зарегистрировала свой брак в Санкт-Петербурге.

Галина Безрук

Актриса, которая снималась в популярном сериале "Домик на счастье", родом из Краматорска. Еще с 2014 года она начала ездить в Россию на пробы. Через год она переехала в Москву, хотя ее родители и другие родственники до сих пор живут в Киеве.

Сейчас актриса продолжает строить карьеру: снимается на российских площадках и играет на театральных сценах. Кроме того, в марте 2025 года она во второй раз стала мамой – родила дочь от второго мужа-россиянина Арсентия Ткаченко.

В интервью Gazeta.ru. она заявила, что для нее самое главное – семья. По ее словам, она не выбирает Родину, а выбирает самых близких людей.

Если немного пошевелить мозгами, вполне понятно, почему я нахожусь там, где я есть. Кто мой муж, кто мой ребенок – какой они национальности. Я выбираю семью. Я не выбираю Родину, я выбираю семью. Ближайших мне людей – себя и семью,

– подчеркнула она.

Анна Асти

Российская певица украинского происхождения родом из Черкасс. Она встретила начало полномасштабного вторжения в Украину и застала российские обстрелы. Но впоследствии поехала в страну-агрессора, чем поставила окончательную точку относительно своей позиции и репутации в родной стране. По слухам пропагандистских СМИ, Анна Асти получила российское гражданство.

Весной 2024 года она получила звание "артистки года" в России, которую ей вручила еще одна запроданка – Регина Тодоренко.

Регина Тодоренко

Предательница сначала строила карьеру в Украине, а потом вышла замуж за россиянина и перебралась жить в страну-агрессора. Начиная с 2014 года, Тодоренко всячески пыталась убежать от темы обсуждения российско-украинской войны. За годы она всего-навсего осмелилась сказать, что "старается не лезть в тему политики".

С началом полномасштабного вторжения артистка не высказывала напрямую мнение о нападении России на Украину.

Два года назад предательница получила российский паспорт накануне "выборов" президента в стране-террористке.

Даниил Черкас (Даня Вегас)

Еще один актер из сериала "Школа" перебрался в Россию. В 2025 году он получил главную роль в российской экранизации молодежного романа "Твое сердце будет разбито" авторства Анны Джей. Его партнершей на съемочной площадке стала российская актриса Вероника Журавлева.

Но интересно то, что в 2023-м Черкас заявил в соцсетях, что переходит на украинский язык и жалеет о русскоязычном контенте в прошлом. В заметке он вспомнил о жизни в подвалах во время войны на Донбассе, потерю дома и попытки переосмыслить собственный путь.

Но после таких громких заявлений его рука таки потянулась зарабатывать кровавые российские рубли.

К сожалению, это еще далеко не весь список тех звезд, о которых можно рассказать. Уже сколько писали об Ани Лорак и Таисии Повалий, также вспоминали о предателе Юрия Бардаша, а к предателям присоединились и Мари Краймбери и Елка.