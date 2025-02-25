Искали любовь всей жизни: какие звезды женились по несколько раз

Женитьба – это серьезный шаг в жизни каждого человека. Перед принятием такого решения стоит немало сомнений, но считается, если чувства настоящие, то и союз будет крепким. Однако звезды украинского и мирового шоу-бизнеса уже несколько раз доказали, что свою любовь они находят далеко не с первого раза.

Многие знаменитости шли под венец даже не один или два раза, а пересекли границу в четыре, пять или шесть раз. Для кого-то это может оказаться настоящим шоком, однако такими бывают реалии звездной жизни, пишет Show24.

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Знаменитости, которые женились больше, чем три раза

Виктор Павлик

За свою жизнь певец женился 4 раза. Первой избранницей стала девушка, по имени Лидия. В этом браке родился первенец – сын Александр.

Вторая жена Павлика – Светлана. Брак продержался 8 лет и в этом союзе родилась дочь Кристина.

Третьей женой стала Лариса Созаева. У пары родился сын Павел, а супружеский союз продержался до 2008 года. Впоследствии экс-супруги воссоединились, однако в 2016 году окончательно разошлись. К сожалению, в 2020 году сын артиста умер из-за агрессивной формы рака.

Четвертая жена артиста – Екатерина Репяхова, которая сегодня выполняет роль не только жены и матери, но и концертного директора. К слову, она моложе своего избранника на 28 лет.

Виктор Павлик с четвертой женой / Фото из инстаграма певца

Джеймс Кэмерон

Режиссер женился 5 раз, а его биография переполнена историями романов. Первой женой была Шэрон Уильямс, официантка, на которой он женился в 1978 году. Они развелись в 1984 году, а в том же году Кэмерон снял фильм "Терминатор".

В 1985 году во второй раз женился на Гейл Энн Херд, продюсером и соавтором сценария "Терминатора". Через 4 года союз распался, однако в тот же период к режиссеру приходит новая любовь – Кэтрин Бигелоу. Вместе пара пробыла два года.

В 1991 году Джеймс знакомится с будущей женой – актрисой Линдой Хэмилтон. Это произошло во время выхода в мире второй части фильма "Терминатор 2: Судный день". Через два года у них рождается дочь, а еще через четыре – супруги разводятся.

Следующей спутницей жизни стала Сюзи Эмис, которая исполняла роль внучки Роуз (Кейт Уинслет) в "Титанике". Женщина сначала отправила мужчину обратно к бывшей возлюбленной, на которой он женился, однако в 2000 году режиссер вернулся к Сюзи. У супругов родилось трое детей: сын и две дочери. По состоянию на сегодня, этот союз продолжает существовать.

Джеймс Кэмерон со Сюзи Эмис / Фото Getty images

Памела Андерсон

Актриса, которую называли секс-символом киноиндустрии, аж шесть раз шла под венец. Первым официальным избранником был барабанщик Томми Ли. После знакомства пара поженилась довольно быстро. У супругов родился первенец. За это время Памела пробовала подавать на развод, ведь муж пил. Однако в 1997 году у них родился второй сын.

Через год избранника актрисы арестовали за жестокое обращение с детьми, а сама женщина подала на развод. В 2008 году, как ни странно, супруги снова сошлись, однако ненадолго.

В 2001 году звезда познакомилась с музыкантом Кидом Роком. У обоих них уже были дети, поэтому они мечтали об общем ребенке. Через год мужчина сделал предложение, а еще через год помолвка была разорвана. Однако в 2006 году судьба снова свела тех людей и они поженились. Но через три месяца семейной жизни Памела подала на развод.

Памела Андерсон / Фото Getty images

В третий раз актриса вышла замуж за игрока в покер – Рика Саломона. Через 10 недель после бракосочетания пара разошлась. В 2014 году распространились слухи, что экс-супруги снова вместе. И это оказалось правдой. Однако в том же году они во второй раз развелись.

В январе 2020 года Андресон вышла замуж за продюсера Джона Питерса. В конце 80-х годов они встречались непродолжительное время, однако отношения возобновили в конце 2019 года. Через две недели после свадьбы пара разошлась.

В шестой раз голливудская актриса вышла замуж за своего охранника Дэна Гейгерста в 2021 году. Однако в 2022 году звезда подала на развод.

Ирэна Карпа

Украинская писательница и журналистка шла под венец трижды. Впервые она вышла замуж за журналиста и писателя Антона Фридлянда. Но через год времени этот союз распался. Впоследствии Ирена вышла замуж во второй раз – за американского финансиста Нормана Пол Хенсона. В 2010 году у пары родилась дочь Корена, а через год – дочь Кайя.

Через несколько лет Карпа сообщила, что разошлась с мужем. В 2018 году стало известно, что Ирэна вышла замуж в третий раз – за француза Луи Требюше.

Ирэна Карпа вышла замуж в третий раз / Фото из инстаграма писательницы

Мартин Скорсезе

Известный режиссер связал себя узами брака аж 5 раз. Впервые мужчина женился на Ларейн Бреннан в 1965 году. Впоследствии у супругов родилась дочь, но в 1971 году пара развелась.

Через 5 лет Скорсезе женится во второй раз. Его избранницей стала журналистка Джулия Кэмерон. Женщина подарила мужу дочь, однако союз уберечь не удалось.

В 1979 году Мартин женится на Изабелле Росселлини. Этот брак длился чуть дольше, чем предыдущий, но также завершился разводом через три года.

Четвертой избранницей для супружеской жизни стала Барбара Де Фина. После 6 лет экс-влюбленные разошлись разными дорогами. А в пятый раз режиссер женился на писательнице Хелен Морис в 1999 году. Их союз стал самым стабильным и самым длительным. У супругов родилась дочь и они вместе уже более двух десятилетий.

Мартин Скорсезе и Хелен Моррис / Фото Getty images