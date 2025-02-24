Несмотря на то, что публика привыкла к тому, что знаменитости идут под венец несколько раз в жизни, однако есть и вторая сторона медали, когда звезды при определенных обстоятельствах длительное время не женятся. В материале Show24 рассказываем, кто из селебрети имеет статус ярых холостяков и холостячек.

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7 украинских знаменитостей, которые никогда не были женаты

Эктор Хименес-Браво

Один из лучших шеф-поваров страны очень неохотно делится деталями личной жизни. Известно, что некоторое время Эктор встречался с Анной Тягун, однако отношения не сложились. Сегодня же избранницей мужчины является загадочная девушка, с которой он время от времени публикует романтические фотографии, однако скрывает лицо любимой. За 53 года жизни Эктор ни разу не был женат и не имеет детей.

Эктор Хименес-Браво / Фото из инстаграма повара

Артем Пивоваров

Украинский певец и музыкант крайне редко делится любой информацией, которая связана с его личной жизнью.

Я редко говорю о личной жизни, потому что я и так постоянно на публике, есть какие-то мысли, разнообразные трактовки, мне даже не нужно ничего делать. Я об этом не говорю, об этом говорят другие. Мне не нравится медийная стигматизация, что если ты медийная личность, должен обязательно рассказывать о своей жизни,

– откровенно заявил певец.

Известно, что артист находится в отношениях с концертным менеджером Дашей Чередниченко, хотя публично об этом не высказывался. СМИ неоднократно писали, что Артем и Даша разошлись, однако фотографии и видео, которые публикуют поклонники в соцсетях, свидетельствуют о совсем другом. Однажды пристальные взгляды заметили идентичные колечки на безымянных пальцах пары, что позволило предположить то, что они поженились.

Однако Пивоваров поспешил заверить, что "это его аксессуар". Поэтому сейчас артиста можно отнести к списку тех, кто ни разу не был женат.

Артем Пивоваров / Фото из инстаграма певца

Злата Огневич

Артистка длительное время не может построить успешный союз с мужчинами. В свое время она даже встречалась с женатым партнером. Также она пришла на проект "Холостячка-2", где стала главной героиней, которая ищет настоящую и искреннюю любовь. В финале артистка выбрала Андрея Задворного, однако через несколько месяцев после окончания шоу он ушел от Златы.

Возможно, надо было быть более внимательной к мужчинам, которые были рядом и не зацикливаться настолько на своей карьере, потому что сейчас мне хочется семейного уюта, ребенка... Этого всего у меня нет. Хочется, чтобы душа согрелась, но пока что не может. А публика и успех – очень кратковременная история,

– призналась артистка.

Злата Огневич / Фото из инстаграма певицы

Андрей Данилко

Как известно, артист холост и нет детей. Он признался, что не хотел бы быть одиноким, но думает, что такова его судьба.

Не дается мне семейная жизнь. Не потому, что я не хочу, а потому, что не получается. Как будто мне это не дано. Если раньше я переживал по этому поводу, то сейчас принял. Если оно дано, оно будет,

– рассказал Андрей Данилко.

Кроме того, знаменитость заявил, что он хорошо понимает то, что у него "никогда не будет семьи".

Андрей Данилко (Верка Сердючка) / Фото СТБ

Макс Барских

До сих пор публично было известно лишь об отношениях артиста с певицей Мишей Романовой, бывшей участницей известной группы "ВИА Гра". В одном из интервью артист признался, что никогда не влюблялся настолько, что было трудно дышать без человека, но заметил, что у него был опыт неразделенной любви.

Он стремится построить идеальные отношения, хотя понимает, что это трудно сделать.

Макс Барских / Фото из инстаграма певца

Даша Астафьева

В октябре 2022 года знаменитость разорвала пятилетние отношения со своим женихом. Но уже в апреле вступила в новые отношения. Пара познакомилась во время полномасштабного вторжения и Даша считает, что парень помог ей оправиться от депрессии.

Через некоторое время в СМИ распространились слухи, что Астафьева вышла замуж. Эта новость разгневала певицу, поэтому сейчас, хотя она и находится в счастливых отношениях, однако под венец еще ни разу так и не пошла.

Даша Астафьева / Фото из инстаграма певицы

Евгений Клопотенко

Повар никогда не был женат и не имеет детей. Евгений рассказывал, что часто общается с девушками, но до сих пор не встретил ту единственную, с которой бы хотел создать семью.

У меня есть отношения. Но отношения – это такая тема...есть свободные отношения. Очень долго об этом надо говорить и рассказывать, почему именно я выбираю отношения не с одним человеком. Я не говорю, что это хорошо или плохо. Кому-то нравится быть вдвоем. Есть много людей, которые не могут быть вдвоем, потому что они мучаются. Я не из тех людей, которые хотят быть с одним человеком до конца своих дней,

– признался в одном интервью Клопотенко.

Евгений Клопотенко / Фото из инстаграма повара