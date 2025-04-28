Зірка "Гаррі Поттера" вдруге став татом: перші фото та ім'я дитини

Відомий актор Руперт Грінт, який здобув світову славу завдяки ролі Рона Візлі у фільмах про Гаррі Поттера, нещодавно поділився радісною новиною про поповнення у своїй родині.

Його дружина Джорджія Грум народила дитину. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку актора.

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Актор опублікував у соціальних мережах зворушливе фото новонародженого малюка у білому боді та сірому светрику, тим самим підтвердивши, що став батьком. Напередодні папараці зловили Руперта на прогулянці з сім'єю.

Таємно народжена дитина розкрита. Представляємо Голді Джі Грінт. Малюк 10/10 (поки що),

– написав щасливий батько під публікацією.

Цікаво, що Грінт вирішив не розкривати ані дату народження дитини, ані стать, ані інші подробиці.

Це вже друга дитина у пари Руперта Грінта та акторки Джорджії Грум, які перебувають у стосунках з 2011 року. Їхня перша дитина – донька – народилася у травні 2020 року. Дівчинку звуть Венсдей Джі Грінт.

Варто зазначити, що нещодавно інша зірка шоубізнесу, репер Емінем, також поділився важливою новиною – його донька Гейлі Джейд Скотт народила хлопчика, на ім'я Елліот Маршалл МакКлінток, тож легендарний музикант вперше став дідусем.