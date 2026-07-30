Зірковий вчитель Руслан Ігорович похрестив сина: зворушливі фото з таїнства

Відомий вчитель фізики та інформатики Руслан Циганков разом зі своєю дружиною Катериною похрестили сина.

Таїнство відбулося у Михайлівському Золотоверхому соборі в Києві, де зібралися найближчі рідні та друзі родини. В інстаграмі пара поділилася фото з хрестин їхнього малюка Ореста.

Почесну роль хрещеної матері довірили подрузі Катерини Аліні Остапчук, яка є співвласницею студії краси NAILSBERRY. На опублікованих світлинах також позував хрещений батько маленького Ореста, однак його ім'я подружжя наразі не розкрило.

Таїнство хрещення сина Руслана Циганкова та його дружини Катерини: для перегляду фото гортайте праворуч

Церемонія відбулася трохи раніше, ніж Руслан і Катерина розповіли про неї публічно. Вже 21 липня на їхніх особистих сторінках з'явилося перше коротке відео зі святкової події, а згодом Катерина показала й повноцінні фотографії з храму.

Хто такий Руслан Ігорович?

Руслан Циганков працює вчителем у київському ліцеї №176 імені Мігеля де Сервантеса. Широку популярність він здобув завдяки блогу, де його знають як Руслана Ігоровича.

У своїх відео педагог показує підходи до навчання, спілкування з учнями та просто пояснює складні закони фізики доступною мовою. Окрім цього, він займається волонтерством і регулярно допомагає українським військовим.

До слова, у Михайлівському Золотоверхому соборі в Києві хрестили свого сина також телеведуча Леся Нікітюк та її чоловік, військовослужбовець Дмитро Бабчук.