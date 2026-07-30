Церемония состоялась в Михайловском Златоверхом соборе в Киеве, где собрались ближайшие родные и друзья семьи. В инстаграме пара поделилась фотографиями с крестин их малыша Ореста.

Почетную роль крестной матери доверили подруге Екатерины Алине Остапчук, которая является совладелицей студии красоты NAILSBERRY. На опубликованных снимках также запечатлен крестный отец маленького Ореста, однако его имя супруги пока не раскрыли.

Таинство крещения сына Руслана Цыганкова и его жены Екатерины: для просмотра фото листайте вправо

Добавим, что церемония состоялась немного раньше, чем Руслан и Екатерина рассказали о ней публично. Уже 21 июля на их личных страницах появилось первое короткое видео с праздничного события, а впоследствии Екатерина показала и полноценные фотографии из храма.

Кто такой Руслан Игоревич?

Руслан Цыганков работает учителем в киевском лицее № 176 имени Мигеля де Сервантеса. Широкую популярность он приобрел благодаря блогу, где его знают как Руслана Игоревича.

В своих видео педагог демонстрирует подходы к обучению, общению с учениками и просто объясняет сложные законы физики доступным языком. Кроме того, он занимается волонтерством и регулярно помогает украинским военным.

К слову, в Михайловском Златоверхом соборе в Киеве крестили своего сына также телеведущая Леся Никитюк и ее муж, военнослужащий Дмитрий Бабчук.