Розбилося скло, пішли тріщини по хаті: Руслана розповіла про "приліт" біля свого дому

Українська співачка Руслана Лижичко живе в будинку під Києвом. Днями вона розповіла про "приліт" біля свого житла.

Деталі знаменитість розкрила в новому інтерв'ю. Крім того, вона зізналася, що в такі моменти її заспокоює. Повідомляє Show 24 з посиланням на видання "Главком".

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Руслана поділилася, що бачила, як безпілотник збили всього за 300-500 метрів від її дому. Один із вибухів вибив скло, а інший пошкодив балкон, по стінах пішли тріщини.

Артистка каже, що в такі моменти її заспокоює молитва.

Я глибоко вірю в Бога, і я говорю, що сила молитви – безмежна… Я зловила себе на думці, що ніколи не просила в молитві лише за мій будинок. Я молюсь, щоб збили дрон чи ракету, і вони впали десь у полі, не на житлові райони. Якщо я дізнаюсь, що є приліт, є жертви, то сприймаю свою молитву як недостатню, не до кінця сильну, думаю, що я не навчилася достатньо правильно молитися. І молотися не за себе! Я вважаю, що егоїзм призводить до самознищення,

– пояснила Лижичко.

До речі, будинок співачки дуже незвичайний: там є репетиційна база, студія звукозапису, відеостудія, зимовий сад і навіть підземний басейн. Усі приміщення живляться від відновлюваних джерел: сонця, вітру та землі. А ще на даху є тераса з видом на природу. Фото екобудинку Руслана показувала на своїй сторінці у фейсбуці.

Нагадаємо, нещодавно в результаті масованого обстрілу Києва постраждала квартира Тараса та Олени Тополі. У ніч на 23 червня поруч із будинком артистів впала російська балістична ракета. Вибухова хвиля зачепила їхню квартиру – повибивало вікна, зірвало броньовані двері, а частина стін обвалилася. На щастя, ніхто з родини не постраждав.