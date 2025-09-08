Сабіна Мусіна – блогерка та бізнесвумен, яка є співзасновницею мережі салонів краси G.Bar. Цими днями її колишній чоловік записав велике відео, де заявив, що ексдружина відкрила бізнес коштом викрадених грошей із державного бюджету.

Жінка вже відреагувала на скандальну заяву, однак про це пізніше. Хоч Сабіна і популярна блогерка, однак не всі знають про неї саму. У матеріалі Show24 пропонуємо дізнатись про біографію бізнесменки, її особисте життя та деталі гучного скандалу.

Може зацікавити Від великої сцени до щирого материнства: де зараз Наталія Могилевська, яка виховує двох доньок

Як Сабіна Мусіна знайшла дім в Україні?

Жінка народилась у 1983 році у вірменсько-єврейській сім'ї у Баку. Вже у 1988 році дівчинка з матір'ю емігрували до Вірменії, а згодом перебрались у Запоріжжя. Там Сабіна закінчила школу, а потім вступила до Запорізького національного університету на юридичний факультет. Другу освіту здобувала в Українському університеті фінансової та міжнародної торгівлі. Упродовж чотирьох місяців працювала помічницею обласного прокурора Запоріжжя.

Сабіна Мусіна / Фото з інстаграму блогерки

Відкриття G.Bar та скандал довкола нього

У 2015 році Сабіна та її подруга Лєра Бородіна вирішили відкрити салон краси. Бізнес дівчат почав процвітати, тому вони розширили мережу містами України та за кордоном.

Та, здавалось, що ніщо не прогнозує біди, однак цими днями репутація Сабіни та її бізнесу опинилась під загрозою. Її колишній чоловік, блогер Андрій Трушковський, який перебрався за кордон, і не планує повертатись в Україну, записав відео, де заявив, що перший чоловік Мусіної – Костянтин Чередніченко, дав їй 50 тисяч доларів з викрадених коштів з Укроборонпрому на її перший салон краси.

Сама ж бізнесменка вирішила не мовчати та заявила, що немає жодного відношення до фінансових справ колишнього чоловіка.

Мій перший шлюб завершився понад 10 років тому. Відтоді я не маю жодного стосунку до життя, діяльності чи фінансових справ колишнього чоловіка,

– йдеться у заяві Сабіни.

Сабіна Мусіна відреагувала на заяву колишнього чоловіка / Скриншот із соцмереж

Слова Трушковського жінка назвала наклепом, а також заявила, що її юристи вже працюють над позовом про захист честі та гідності. Крім того, блогерка відмовилась коментувати інформацію, яка пов'язана з її особистим життям, а також подякувала всім за підтримку.

Два шлюби Мусіної: якими вони були?

Костянтин Чередниченко не був найкращим чоловіком, однак блогерка казала, що вдячна йому за все. Шлюб протримався 14 років. За цей час у пари народилась донька Кіра.

Сабіна Мусіна з донькою / Фото з інстаграму блогерки

18 листопада 2024 року ВАКС оголосив вирок у справі фірми Укрінмаш за розтрату 3,5 мільйона гривень у період 2014-2015 років. Серед обвинувачених є і колишній чоловік блогерки – Костянтин Чередниченко. Йому присудили 8 років позбавлення волі з конфіскацією частини майна. Відомо, що чоловік зараз перебуває за кордоном.

У 2020 році бізнесменка вдруге вийшла заміж. Її обранцем став Андрій Трушковський. Однак цей союз протримався до 2021 року.

Сабіна Мусіна та Андрій Трушковський / Фото з соцмереж

Чим сьогодні займається Сабіна Мусіна?

Жінка продовжує працювати над своїм бізнесом і блогом. В інстаграмі на неї підписано майже 600 тисяч людей.

Одного разу Сабіна вляпалась у скандал, коли нібито стала на захист одізної Анни Алхім, через що нарвалась на хейт. Після такої критики вона заявила, що не підтримує проявів зросійщення, а Алхім засуджує.

Раніше ми розповідали, як Алхім змогла виїхати з України, після відкриття проти неї кримінальних справ, зокрема – за держзраду.