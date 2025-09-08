Кто такая Сабина Мусина и почему ее имя оказалось в центре скандала
- Сабина Мусина, блогер и бизнесвумен, оказалась в центре скандала из-за заявлений бывшего мужа о финансировании ее бизнеса за счет похищенных из государственного бюджета денег.
- Мусина отвергла обвинения, назвав их клеветой, и заявила, что ее юристы работают над иском о защите чести и достоинства.
- Ее первый муж, Константин Чередниченко, был осужден за растрату, а второй брак с Андреем Трушковским завершился в 2021 году.
Сабина Мусина – блогер и бизнесвумен, которая является соучредителем сети салонов красоты G.Bar. На днях ее бывший муж записал большое видео, где заявил, что экс-супруга открыла бизнес за счет похищенных денег из государственного бюджета.
Женщина уже отреагировала на скандальное заявление, однако об этом позже. Хотя Сабина и популярная блогер, однако не все знают о ней самой. В материале Show24 предлагаем узнать о биографии бизнесменки, ее личной жизни и детали громкого скандала.
Как Сабина Мусина нашла дом в Украине?
Женщина родилась в 1983 году в армянско-еврейской семье в Баку. Уже в 1988 году девочка с матерью эмигрировали в Армению, а затем перебрались в Запорожье. Там Сабина окончила школу, а затем поступила в Запорожский национальный университет на юридический факультет. Второе образование получала в Украинском университете финансовой и международной торговли. В течение четырех месяцев работала помощницей областного прокурора Запорожья.
Открытие G.Bar и скандал вокруг него
В 2015 году Сабина и ее подруга Лера Бородина решили открыть салон красоты. Бизнес девушек начал процветать, поэтому они расширили сеть по городам Украины и за рубежом.
И, казалось, что ничто не прогнозирует беды, однако на днях репутация Сабины и ее бизнеса оказалась под угрозой. Ее бывший муж, блогер Андрей Трушковский, который перебрался за границу, и не планирует возвращаться в Украину, записал видео, где заявил, что первый муж Мусиной – Константин Чередниченко, дал ей 50 тысяч долларов из похищенных средств из Укроборонпрома на ее первый салон красоты.
Сама же бизнесменка решила не молчать и заявила, что не имеет никакого отношения к финансовым делам бывшего мужа.
Мой первый брак завершился более 10 лет назад. С тех пор я не имею никакого отношения к жизни, деятельности или финансовым делам бывшего мужа,
– говорится в заявлении Сабины.
Слова Трушковского женщина назвала клеветой, а также заявила, что ее юристы уже работают над иском о защите чести и достоинства. Кроме того, блогер отказалась комментировать информацию, которая связана с ее личной жизнью, а также поблагодарила всех за поддержку.
Два брака Мусиной: какими они были?
Константин Чередниченко не был лучшим мужем, однако блогерша говорила, что благодарна ему за все. Брак продержался 14 лет. За это время у пары родилась дочь Кира.
18 ноября 2024 года ВАКС объявил приговор по делу фирмы Укринмаш за растрату 3,5 миллиона гривен в период 2014-2015 годов. Среди обвиняемых есть и бывший муж блогера – Константин Чередниченко. Ему присудили 8 лет лишения свободы с конфискацией части имущества. Известно, что мужчина сейчас находится за границей.
В 2020 году бизнесменка во второй раз вышла замуж. Ее избранником стал Андрей Трушковский. Однако этот союз продержался до 2021 года.
Чем сегодня занимается Сабина Мусина?
Женщина продолжает работать над своим бизнесом и блогом. В инстаграме на нее подписано почти 600 тысяч человек.
Однажды Сабина вляпалась в скандал, когда якобы стала на защиту одизной Анны Алхим, из-за чего нарвалась на хейт. После такой критики она заявила, что не поддерживает проявлений русификации, а Алхим осуждает.
Ранее мы рассказывали, как Алхим смогла выехать из Украины, после открытия против нее уголовных дел, в частности – за госизмену.