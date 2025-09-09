Сабріна Карпентер – американська співачка та акторка, яка у 26 років вже перемогла у двох номінаціях Ґреммі. Сьогодні вона ще й зірка Netflix та Disney, а її хіти як – Espresso та Taste очолювали Spotify та Billboard Hot 100.

Та Сабріна не стала одразу популярною. Колись вона просто записувала кавери на пісні Тейлор Свіфт, а за декілька років виступала на одній сцені зі своєю улюбленицею. Сьогодні ж її називають справжнім феноменом, а хтось ставить запитання чому співачка стала настільки популярною. У матеріалі Show24 розповідаємо все про життя Сабріни, її шлях до успіху та особливий талант.

Як Сабріна Карпентер у 10 років мала власну студію звукозапису?

Артистка народилась у 1999 році у штаті Пенсільванія, США. Дівчина зростала у творчій сім'ї, адже мати була танцівницею, але й поєднувала роботу мануальним терапевтом, а батько був музикантом у власному бенді. Крім того, Сабріна має ще дві сестри.

Сабріна Карпентер у дитинстві / Фото з інстаграму співачки

Ще у дитячі роки Карпентер була дуже здібною та творчою. Вона проявляла зацікавлення у співі та танцях, а батьки підтримували доньку у її бажаннях.

Цікаво, що тітка Сабріни – популярна акторка з озвучування Ненсі Картрайт. До прикладу, її голосом говорить Барт Сімпсон із мультсеріалу "Сімпсони".

Коли дівчинці було 10 років, батько побудував їй студію звукозапису у комірчині будинку. Стіни були зроблені з пінопласту, а колір студії був фіолетовим. Хоч сьогодні Сабріна і не живе з батьками, однак студія досі є.

Подарунок батька майбутня зірка використовувала для запису відео на YouTube. Вона записувала кавери на пісні відомих артистів, а також різні кумедні ролики.

Sabrina Carpenter – Call me maybe (fail): дивіться відео онлайн

Кар'єра в Голлівуді та контракт із Disney

Коли артистці було 13 років, вона переїхала до Лос-Анджелеса, де стала справжньою зіркою Голлівуду. Першу роль у кіно вона отримала у 2011 році, коли знялась у 12 сезоні серіалу "Закон і порядок". Згодом мала роль у серіалі "Ігри Гудвіна", "Помаранчевий – хіт сезону", а також знялась разом із Деніелом Редкліффом у фільмі "Роги".

Паралельно Сабріна не забувала і про співочу кар'єру. Вона була учасницею багатьох конкурсів, навіть далеко за межами США. Кожен наступний рік був все успішнішим. Нові ролі у кіно, оригінальні саундтреки.

У 15 років співачка підписала контракт із лейблом Hollywood Records (належав Disney). За умовами договору, зірка мала записати п'ять альбомів, однак її пісні не мали родзинки, яка б вирізняла її серед інших артистів.

У 2016 році Карпентер вирушила у перший тур і навіть виступала на розігріві в Аріани Ґранде.

Sabrina Carpenter – Thumbs: дивіться відео онлайн

Крім того, багато років дівчина надихалась творчістю Тейлор Свіфт. Деякі пісні Сабріни навіть мають мотив ранньої музики Тейлор.

За роботу у фільмі "Коротка історія довгої дороги" акторка отримала чимало хороших відгуків, однак вона хотіла займатись музикою. У 2021 році завершився її контракт із Disney, однак після цього Сабріна підписала контракт із дочірньою компанією Universal Music Group – Island Records.

Довга робота допомогла співачці по-справжньому вистрілити у 2024 році. Її альбом Short n’ Sweet став справжнім бумом, адже пісні Espresso, Taste, Bed Chem і Please Please Please отримали статус хітів.

Sabrina Carpenter – Espresso: дивіться відео онлайн

Eras Tour Тейлор Свіфт і Сабріна на розігріві

Перед початком великого туру Тейлор Свіфт, стало відомо, що Карпентер виступатиме на відкритті шоу у країнах Латинської Америки, в Австралії та Сингапурі. Тейлор для Сабріни завжди була головною менторкою, тому вона вважала за честь отримати таку пропозицію.

Цікаво, що частину образів для Сабріни створював саме український бренд Frolov.

Сабріна Карпентер у сукні від українського бренду Frolov / Фото Getty images

Також можна стверджувати й те, що Тейлор подарувала артистці шанс стати більш відомою. Вже є чимало випадків, коли співаки вирушали в тур зі Свіфт, а звідти повертались справжніми зірками шоубізнесу.

Чому Сабріну називають розлучницею?

У 2021 році виконавиця отримала статус "розлучниці". Виявилось, що зірка потрапила у любовний трикутник. Вона зав'язала стосунки з колишнім хлопцем співачки Олівії Родріґо. Ця історія стала гучним інфоприводом для заголовків у ЗМІ. Крім того, Олівія навіть записала та випустила пісню Drivers License, де розповіла про цю "любовну лінію". У результаті Карпентнер порвала стосунки, а свій душевний біль вилила в альбомі Emails I Can't Send.

Крім того, артистка постала новою для своїх фанів. Вона перетворилась з дівчинки на сексуальну жінку, яка одягає розкуті наряди.

Сабріна Карпентер на MTV Video Music Awards / Фото Getty images

У 2023 році обранцем виконавиці став ірландський актор Баррі Кегоан. Майже рік пара приховувала свої стосунки, хоча папараці неодноразово публікували фото, як вони проводять час разом.

Згодом Сабріна та Баррі почали публічно комунікувати у соцмережах, а актор навіть отримав роль у кліпі дівчин Please Please Please.

Sabrina Carpenter – Please Please Please: дивіться відео онлайн

Наприкінці минулого року пара розійшлась. Інсайдери писали, що молоді люди вирішили взяти паузу у стосунках, адже обоє зараз зосереджені на своїх кар'єрах.

Чому ж Сабріна Карпентер така популярна?

До своєї слави дівчина йшла довгих 12 років. Вона шукала себе, змінювала образи та стиль музики. Чимало експертів кажуть, що Сабріна може стати популярнішою за Біллі Айліш чи Аріану Ґранде, а й, можливо, досягне такого успіху як її улюблениця Тейлор Свіфт.

Вона вже є володаркою двох статуеток Ґреммі, що тільки підтверджує той факт, що співачка рухається у правильному напрямку. Багатьом такий феномен слави може бути незрозумілим, однак сучасний шоубізнес вимагає чогось особливого, а Сабріна може це дати.

Також цими днями відбулась церемонія вручення MTV Video Music Awards 2025. Сабріна перемогла аж у трьох номінаціях: "Найкращий альбом" (Best Album) за Short n' Sweet, "Найкращі візуальні ефекти" (Best Visual Effects) за Manchild, а також отримала звання "Найкращого поп-артиста" (Best Pop Artist).