SadSvit переспівав хіт "Мертвого півня" – "Поцілунок" у супроводі симфонічного оркестру

Героєм нового випуску авторського проєкту Тіни Кароль "Дім звукозапису" став SadSvit – один із найяскравіших представників нової української музичної сцени.

Артист, справжнє ім'я якого Богдан Розвадовський, виконав пісню, створену ще до його народження: композиція вийшла у 1997 році, тоді як сам співак народився у 2004-му. Відео вже опублікували на ютуб-каналі ДЗЗ.

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SadSvit заспівав культову пісню гурту "Мертвий півень" – "Поцілунок". Текст до неї написав поет Віктор Неборак, а музику створили учасники гурту.

Хіт прозвучав у супроводі повного симфонічного оркестру в легендарній студії Будинку звукозапису Українського радіо.

Для мене це насамперед творчий експеримент. Робота над цією піснею дала змогу трохи глибше зрозуміти українську ідентичність. Це ніби загравання з уже досконалим твором – узяти кілька акордів, відчути настрій. Я сприймаю це як фанатський кавер: такі кавери я бачу щодня на своїх піснях, і в цьому, на мою думку, є щось дуже класне, – зазначив SadSvit.

За живим виконанням Богдана спостерігали й самі музиканти "Мертвого півня", які залишилися в захваті від нового звучання своєї пісні.

Для довідки! "Дім звукозапису" – авторський проєкт Тіни Кароль, метою якого є відродження та популяризація несправедливо забутих українських пісень. Співачка зараз випускає другий сезон ДЗЗ.

Новий випуск проєкту "Дім звукозапису": дивіться відео онлайн

До речі, напередодні нашій редакції вдалося ексклюзивно поспілкуватися з SadSvit. Інтерв'ю читайте за посиланням.

Хто знявся у попередньому випуску "Дому звукозапису"?

У попередньому, п'ятому випуску проєкту Тіни Кароль "Дім звукозапису" гостем став стендап-комік Василь Байдак. Він представив незвичне прочитання відомої української пісні "Дивлюсь я на небо, та й думку гадаю". Саме ця композиція стала першою українською піснею, яка прозвучала в космосі.

Слова до неї написав поет Михайло Петренко, а музику створила Людмила Александрова.

Для проєкту Василь Байдак перетворив легендарний трек на мелодекламацію – художнє читання тексту під музичний супровід. Над новим звучанням разом із ним працював саундпродюсер Ігор Кириленко.