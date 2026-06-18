Артист, настоящее имя которого Богдан Розвадовский, исполнил песню, написанную ещё до его рождения: композиция вышла в 1997 году, тогда как сам певец родился в 2004-м. Видео уже опубликовано на ютуб-канале ДЗЗ.

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SadSvit исполнил культовую песню группы "Мертвий півень" – "Поцілунок". Текст к ней написал поэт Виктор Неборак, а музыку сочинили участники группы.

Хит прозвучал в сопровождении полного симфонического оркестра в легендарной студии Дома звукозаписи Украинского радио.

Для меня это прежде всего творческий эксперимент. Работа над этой песней позволила немного глубже понять украинскую идентичность. Это как будто игра с уже совершенным произведением – взять несколько аккордов, почувствовать настроение. Я воспринимаю это как фанатский кавер: такие каверы я вижу каждый день на своих песнях, и в этом, на мой взгляд, есть что-то очень классное,

– отметил SadSvit.

За живым выступлением Богдана наблюдали и сами музыканты группы "Мертвий півень", которые были в восторге от нового звучания своей песни.

Для справки! "Дом звукозаписи" – авторский проект Тины Кароль, целью которого является возрождение и популяризация несправедливо забытых украинских песен. Певица сейчас выпускает второй сезон ДЗЗ.

Новый выпуск проекта "Дом звукозаписи": смотрите видео онлайн

Кстати, накануне нашей редакции удалось эксклюзивно пообщаться с SadSvit. Интервью читайте по ссылке.

Кто снялся в предыдущем выпуске "Дома звукозаписи"?

В предыдущем, пятом выпуске проекта Тины Кароль "Дом звукозаписи" гостем стал стендап-комик Василий Байдак. Он представил необычное исполнение известной украинской песни"Дивлюсь я на небо, та й думку гадаю". Именно эта композиция стала первой украинской песней, прозвучавшей в космосе.

Слова к ней написал поэт Михаил Петренко, а музыку сочинила Людмила Александрова.

Для проекта Василий Байдак превратил легендарный трек в мелодекламацию – художественное чтение текста под музыкальное сопровождение. Над новым звучанием вместе с ним работал саундпродюсер Игорь Кириленко.