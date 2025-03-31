Саніна показала рідкісні кадри з чоловіком і зізналась, чи планує гурт The Hardkiss концерти

Нещодавно український гурт The Hardkiss повідомив, що не планує гастрольних турів за кордоном. Також вони скасували виступи в Україні.

Тепер фронтвумен колективу Юлія Саніна зізналася, коли музиканти відновлять свою музичну діяльність. До того ж зізналася над чим зараз працює The Hardkiss. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку бенду.

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Юлія розповіла, що вони разом із чоловіком Валерієм Бебко працюють над створенням нової музики, відео та образів. Вони зазначають, що це буда нова глава у творчості The Hardkiss.

Не можемо підтвердити вихід альбому цього року, але точно зможемо порадувати синглами,

– поділилася співачка.

Вона зазначила, що сподівається зустрітись з шанувальниками на концертах у 2026 році.

Не будую далеких планів, намагаюся не "виглядати", а бути. Робити те, що приносить радість – без компромісів. Світ загалом збожеволів, і кожен із нас тепер божевільний по-своєму,

– додала Саніна.

Артистка до того ж показала рідкісні фото з чоловіком на студії та з сином під час прогулянки.

Юлія Саніна розповіла про те, над чим працює зараз і як почувається / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення The Hardkiss давали здебільшого благодійні концерти за кордоном. В Україні виступала лише Юлія Саніна. Вона їздила в сольний тур Україною Special Kiss.

На чоловіка співачки вилилось чимало хейту через те, що він перебуває за кордоном. З огляду на це, Саніна розсекретила, як її коханий виїхав з України. За її словами, це сталося ще до початку широкомасштабної війни. До того ж фронтвумен The Hardkiss наголошувала, що гурт активно допомагає ЗСУ.