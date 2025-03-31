Саніна показала рідкісні кадри з чоловіком і зізналась, чи планує гурт The Hardkiss концерти
- The Hardkiss у 2025 році не планує гастрольних турів за кордоном і скасував виступи в Україні, але працює над новою музикою та синглами.
- Юлія Саніна сподівається на концерти у 2026 році.
Нещодавно український гурт The Hardkiss повідомив, що не планує гастрольних турів за кордоном. Також вони скасували виступи в Україні.
Тепер фронтвумен колективу Юлія Саніна зізналася, коли музиканти відновлять свою музичну діяльність. До того ж зізналася над чим зараз працює The Hardkiss. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку бенду.
Не пропустіть Переможці Євробачення-2024 прокоментували конкурсний трек Ziferblat і публічно до них звернулися
Юлія розповіла, що вони разом із чоловіком Валерієм Бебко працюють над створенням нової музики, відео та образів. Вони зазначають, що це буда нова глава у творчості The Hardkiss.
Не можемо підтвердити вихід альбому цього року, але точно зможемо порадувати синглами,
– поділилася співачка.
Вона зазначила, що сподівається зустрітись з шанувальниками на концертах у 2026 році.
Не будую далеких планів, намагаюся не "виглядати", а бути. Робити те, що приносить радість – без компромісів. Світ загалом збожеволів, і кожен із нас тепер божевільний по-своєму,
– додала Саніна.
Артистка до того ж показала рідкісні фото з чоловіком на студії та з сином під час прогулянки.
Юлія Саніна розповіла про те, над чим працює зараз і як почувається / Скриншоти з інстаграм-сторіс
Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення The Hardkiss давали здебільшого благодійні концерти за кордоном. В Україні виступала лише Юлія Саніна. Вона їздила в сольний тур Україною Special Kiss.
На чоловіка співачки вилилось чимало хейту через те, що він перебуває за кордоном. З огляду на це, Саніна розсекретила, як її коханий виїхав з України. За її словами, це сталося ще до початку широкомасштабної війни. До того ж фронтвумен The Hardkiss наголошувала, що гурт активно допомагає ЗСУ.