Теперь фронтвумен коллектива Юлия Санина призналась, когда музыканты возобновят свою музыкальную деятельность. К тому же призналась над чем сейчас работает The Hardkiss. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу бэнда.

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Юлия рассказала, что они вместе с мужем Валерием Бебко работают над созданием новой музыки, видео и образов. Они отмечают, что это будет новая глава в творчестве The Hardkiss.

Не можем подтвердить выход альбома в этом году, но точно сможем порадовать синглами,

– поделилась певица.

Она отметила, что надеется встретиться с поклонниками на концертах в 2026 году.

Не строю далеких планов, стараюсь не "выглядеть", а быть. Делать то, что приносит радость – без компромиссов. Мир в целом сошел с ума, и каждый из нас теперь сумасшедший по-своему,

– добавила Санина.

Артистка к тому же показала редкие фото с мужем на студии и с сыном во время прогулки.

Юлия Санина рассказала о том, над чем работает сейчас и как чувствует себя / Скриншоты из инстаграм-сторис

Напомним, после начала полномасштабного вторжения The Hardkiss давали в основном благотворительные концерты за рубежом. В Украине выступала только Юлия Санина. Она ездила в сольный тур по Украине Special Kiss.

На мужа певицы вылилось немало хейта из-за того, что он находится за границей. Учитывая это, Санина рассекретила, как ее возлюбленный уехал из Украины. По ее словам, это произошло еще до начала широкомасштабной войны. К тому же фронтвумен The Hardkiss отмечала, что группа активно помогает ВСУ.