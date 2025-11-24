Як зараз живе Санта Дімопулос, яка перемогла у "Танцях" і відмовилась від музичної кар'єри

Співачка та бодибілдерка Санта Дімопулос від початку повномасштабного вторгнення щоразу рідше з'являлась в українському інфопросторі, а останнім часом про неї майже не чутно. Артистка тепер називає себе "духовним гангстером", адже наразі покинула співочу кар'єру та зайнялась іншим родом діяльності.

Санта Дімопулос належить до тих артистів, що виїхали з України від початку повномасштабної війни. У матеріалі 24 Каналу читайте детальніше про те, де артистка зараз і чим займається.

Біографія та творчий шлях Санти Дімопулос

Санта Дімопулос має українське, ассирійське та грецьке коріння. Раніше вона була записаною у паспорті як Дімопулос Хрисанті Янісівна, однак два роки тому зірка змінила у документах своє ім'я та по батькові на Дімопулос Санта Ігорівна.



Санта Дімопулос у дитинстві / Фото з інстаграму Санти Дімопулос

Санта народилась у Києві. У дитинстві вона регулярно займалась танцями та навіть стала майстром спорту з бальних танців. У 2006 році взяла участь у конкурсі краси "Міс Всесвіт Україна" та посіла третє місце.

У 2009 році Санта Дімопулос почала свій шлях як співачка та пішла на третій сезон шоу "Фабрика зірок. Ставши випускницею проєкту, артистка долучилась до гурту "ВІА Гра", замінивши Надію Мейхер. Вона перебувала у колективі до 2012 року.



Санта Дімопулос у складі "ВІА Гри / Фото ТРК "Україна"

Санта завжди чимало уваги приділяла своїй формі. У 2011 році вона стала чемпіонкою світу з бодибілдингу та фітнесу (конкурс пройшов у Таїланді).

У 2016 році Санта Дімопулос та інші колишні учасниці гурту "ВІА Гра" об'єднались у гурт Queens, однак і він не протримався на сцені довго. Уже у наступному році артистка задумалась про сольну кар'єру.

У 2020 ім'я Санти Дімопулос знову гучно зазвучало в інфопросторі – артистка стала однією з учасниць "Танців з зірками". У парі з Максом Леоновим вона доволі швидко набула статусу фаворитки та здобула перемогу в проєкті. Однак у фіналі зірка захотіла розділити нагороду з Юлією Саніною.



Санта Дімопулос / Фото з інстаграму Санти Дімопулос

Що відомо про особисте життя Санти Дімопулос?

У 2006 році Санта Дімопулос познайомилась з ведучим і шоуменом Андрієм Джеджулою. Через два роки стосунків у пари народився син Даніель. Однак у 2010 році Санта та Андрій розійшлись. Цікаво, що зараз Даніелю 17 років. Близько року тому хлопець вирішив переїхати до України та жити разом з батьком.

Після розставання з шоуменом співачка розповіла про роман з бізнесменом Володимиром Самсоненком. Через два роки пара зіграла пишне весілля в Італії. Та через рік Дімопулос сказала, що їхнє весілля було неправдою.

У 2015 році Санта Дімопулос почала зустрічатися з власником спортивних клубів Ігорем Кучеренко. Пара офіційно одружилась, у них народилась донька Софія. У 2024 році співачка оголосила, що вони розлучаються.

На жаль, попри відданість і любов одне до одного, ми не змогли зберегти можливість рухатися далі разом. І це нелегко було прийняти, хоч це був усвідомлений вибір,

– писала артистка.



Санта Дімопулос з колишнім чоловіком і дітьми / Фото з інстаграму Санти Дімопулос

Низка скандалів, пов'язаних із Сантою, на тлі великої війни

На початку повномасштабного вторгнення Санта Дімопулос виїхала з сім'єю за кордон: спершу до Франції, згодом – до Дубаї. Очевидно, зірка засудила російське вторгнення, підтримувала українців та поширювала дописи про повномасштабну війну й зверталась до колег, однак згодом її позицію почали ставити під знак запитання.

У День пам'яті жертв Голодомору у 2022 році співачка опублікувала відео з Версалю, де чаює разом з подругами. Після критики вона заявила, що їй не потрібен особливий день, щоб пам'ятати про ці трагічні події, однак визнала помилку.

Улітку 2023 Санта Дімопулос засвітилась на дні народженні Лоліти Османової, доньки російського олігарха. Також вона не приховувала, що співпрацює з російською фотографкою та хореографом. Згодом артистка пояснювала, що не ділить людей за расами, віруваннями чи кольором шкіри. Але додала, що не спілкувалася б з тими, хто підтримує напад на Україну.

Також Дімопулос не оминало мовне питання, адже вона продовжувала вести сторінку російською. Певний час вона відповідала на запитання в інстаграм-сторіз українською, іноді переходила на англійську. За словами співачки, російська мова тепер "назавжди з нею".

Де зараз Санта Дімопулос?

Спершу артистка з сім'єю жила у Франції, згодом вона вирішила переїхати до ОАЕ. Судячи з блогу Санти Дімопулос, там вона перебуває найчастіше. Водночас вона не припиняла подорожувати: відвідала Індонезію, Мальдіви, Іспанію та інші країни У квітні 2024 артистка навіть ненадовго приїхала до Києва.

Ймовірно, інстаграм-сторінка та супутні проєкти стали головним заробітком Санти Дімопулос, адже музичну кар'єру вона наразі не розвиває. Співачка називає себе "духовним гангстером".



Санта Дімопулос / Фото з інстаграму Санти Дімопулос

Річ у тім, що у блозі вона висвітлює різноманітні психологічні теми, ділиться порадами, влаштовує авторські ретрити для жінок, записує подкасти. Саме цим наразі займається Санта Дімопулос.