Знову секс-скандал у Карпенка-Карого: відомого режисера та викладача звинуватили у домаганннях

У Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого розгорівся скандал через звинувачення у сексуальних домаганнях. У центрі уваги опинився Андрій Білоус – відомий театральний режисер, який з 2003 року очолює Театр на Лівому березі, а з 2012 року є директором-художнім керівником Молодого театру.

Ця ситуація набула чималого розголосу в мережі. Відтак, Show24 зібрав всі деталі неприємного інциденту, які наразі відомі.

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Так, першою про сексуальні домагання публічно заговорила 23-річна Софія Сапожнік. Спершу вона анонімно розповіла про інцидент, однак згодом прийняла рішення розкрити свою особистість.

За словами дівчини, все почалося влітку 2020 року, коли вона тільки вступила до університету. Спочатку викладач писав їй особисті повідомлення, розпитував про родину та особисте життя. Згодом спілкування набуло відверто неприйнятного характеру: Білоус начебто вимагав інтимні фотографії та ділився власними непроханими знімками.

Після оприлюднення першої історії з'явилися нові свідчення. Кілька колишніх студенток анонімно розповіли "Громадському" про подібні випадки. Одна з дівчат стверджує, що викладач запросив її до свого кабінету, де намагався поцілувати. Інша згадує, як Андрій Білоус запропонував їй подивитися виставу з режисерської ложі, запевняючи у своїй відсутності, що виявилося неправдою.

Я була шокована, не очікувала побачити його. Він посадив мене назад, почав утримувати і робити поступальні рухи своїм ерегованим членом об моє тіло, при цьому придушуючи,

– заявила дівчина.

До того ж, як розповідають студентки, викладач вдавався до приниження та психологічного тиску, що змусило багатьох дівчат або уникати кабінету Білоуса, або відвідувати його лише групами.

Листування Андрія Білоуса зі студентками / Скриншоти з відео

Реакція університету на скандал за участі Андрія Білоуса

КНУТКіТ імені Карпенка-Карого розпочав службове розслідування. 21 січня адміністрація університету подала заяву до поліції для перевірки оприлюднених фактів. Наразі Андрія Білоуса відсторонено від викладацької діяльності до завершення розслідування.

Заяви, які надійшли, – ми опитали пана Білоуса та передали до правоохоронних органів. Завтра зранку будемо розуміти, як їх кваліфікують правоохоронці та скільки часу це займе. Весь цей час він не буде працювати зі студентами. Ми будемо говорити про те, що він зробив/не зробив після того, як буде встановлений факт,

– розповіла помічниця ректора з адміністративних питань Ольга Сухова.

Що каже викладач, якого звинувачують у сексуальних домаганнях

Андрій Білоус заявив, що звернувся до правоохоронних органів, але від подальших коментарів журналістам він відмовляється до закінчення слідства.

Варто зазначити, що адміністрація вишу запроваджує низку превентивних заходів: встановлення камер відеоспостереження, заборона приватного спілкування між викладачами та студентами поза груповими чатами, проведення роз'яснювальної роботи зі студентами та викладачами та вдосконалення механізму студентських звернень.

Тим часом ініціативна група студентів та випускників університету КНУТКіТ імені Карпенка-Карого продовжує збирати свідчення про можливі випадки домагань з боку Андрія Білоуса. Вони планують подати колективну заяву до поліції, щоб привернути більше уваги до проблеми.