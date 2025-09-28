Американська співачка та акторка Селена Гомес вийшла заміж за продюсера Бенні Бланко. Вони одружилися в Каліфорнії у суботу, 27 вересня.

Гомес поділилась весільними фотографіями й відео. Пише Show 24 з посиланням на інстаграм акторки.

Дивіться також Селена Гомес показала, як відсвяткувала дівич-вечір: атмосферні фото і відео

На романтичних фото молодята ніжно обіймаються і тримаються за руки – вони виглядають дуже щасливими. На світлинах також можна побачити весільний букет Селени Гомес, який складається з білих квітів.

Закохані обрали образи від Ralph Lauren. Гомес одягла довгу білу сукню з відкритою спиною, зробила природний макіяж і елегантну зачіску. Бланко позував у чорному смокінгу, сорочці й краватці-метелику.

Селена Гомес і Бенні Бланко одружилися / Фото з інстаграму акторки

Як пише People, напередодні весілля наречена відсвяткувала дівич-вечір у місті Кабо-Сан-Лукас (Мексика), а от наречений влаштував вечірку в Лас-Вегасі.

ЗМІ раніше повідомляли, хто потенційно може бути присутній на весіллі Селени Гомес і Бенні Бланко. Це найкраща подруга акторки Тейлор Свіфт, співак Ед Ширан, актори Мартін Шорт і Девід Генрі, Періс Хілтон.

Селена Гомес вийшла заміж: відео з інстаграму акторки

Селена Гомес вийшла заміж: відео з інстаграму акторки

Коротко про стосунки Селени Гомес і Бенні Бланко