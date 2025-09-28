Укр Рус
Селена Гомес вийшла заміж: перші фото та відео з весілля
28 вересня, 10:48
2

Селена Гомес вийшла заміж: перші фото та відео з весілля

Марія Примич
Основні тези
  • Селена Гомес одружилася з продюсером Бенні Бланко в Каліфорнії 27 вересня.
  • Весільні образи були від Ralph Lauren; на святі, ймовірно, були присутні Тейлор Свіфт і Ед Ширан.

Американська співачка та акторка Селена Гомес вийшла заміж за продюсера Бенні Бланко. Вони одружилися в Каліфорнії у суботу, 27 вересня.

Гомес поділилась весільними фотографіями й відео. Пише Show 24 з посиланням на інстаграм акторки. 

На романтичних фото молодята ніжно обіймаються і тримаються за руки – вони виглядають дуже щасливими. На світлинах також можна побачити весільний букет Селени Гомес, який складається з білих квітів.

Закохані обрали образи від Ralph Lauren. Гомес одягла довгу білу сукню з відкритою спиною, зробила природний макіяж і елегантну зачіску. Бланко позував у чорному смокінгу, сорочці й краватці-метелику.

Селена Гомес і Бенні Бланко одружилися / Фото з інстаграму акторки

 

 

Як пише People, напередодні весілля наречена відсвяткувала дівич-вечір у місті  Кабо-Сан-Лукас (Мексика), а от наречений влаштував вечірку в Лас-Вегасі. 

ЗМІ раніше повідомляли, хто потенційно може бути присутній на весіллі Селени Гомес і Бенні Бланко. Це найкраща подруга акторки Тейлор Свіфт, співак Ед Ширан, актори Мартін Шорт і Девід Генрі, Періс Хілтон.

Селена Гомес вийшла заміж: відео з інстаграму акторки

Селена Гомес вийшла заміж: відео з інстаграму акторки

Коротко про стосунки Селени Гомес і Бенні Бланко

  • Селена Гомес і Бенні Бланко почали зустрічалися у червні 2023 року, однак підтвердили свої стосунки лише в грудні. Наступного року знаменитості оголосили про заручини.

  • Пара з'являлась разом на багатьох заходах, зокрема на церемонії "Золотий глобус" і на 75-й церемонії вручення премії "Еммі".