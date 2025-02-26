Відомий режисер різко висловився про зрадницю Ані Лорак: "Пихата провінційна діва"

Український режисер, продюсер і композитор Семен Горов висловився про зрадницю Ані Лорак. Співачка, яка родом з Чернівецької області, вже давно обрала Росію та під час війни продовжує заробляти криваві рублі.

Колись Горов знімав кліпи для запроданки. Ба більше, Лорак зіграла головну роль у фільмі 2001 року "Вечори на хуторі біля Диканьки", режисером якого він є, пише 24 Канал з посиланням на проєкт "Наодинці".

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Моє ставлення до багатьох українських артистів почало змінюватися, як тільки вони більшість часу стали проводити не в Україні, а в Росії. Вони прямо на очах моїх почали змінюватися. І змінюватись, як на мене, в гірший бік. Ставали більш корисливими, зухвалими, грубими, жлобами якимись,

– зізнався Семен Горов.

Режисер вважає, що змінилася й Ані Лорак. Чоловік почав відчувати, що йому немає про що розмовляти з артисткою, коли вона довгий час була в Росії та працювала з Філіпом Кіркоровим.

Я почав відчувати, що це вже якась інша людина. Не та дівчинка: така тонка, глибока й усміхнена, а це якась вже пихата провінційна діва, така хабалка,

– поділився режисер.

Інтерв'ю з Семеном Горовим: дивіться відео онлайн

Ані Лорак зрадила Україну

Нагадаємо, коли у 2014 році почалася російсько-українська війна, Ані Лорак продовжила будувати свою кар'єру в Росії, її позиція не змінилася й після початку повномасштабного вторгнення.

У жовтні 2022 року Ані Лорак потрапила під санкції РНБО, а разом з нею й інші зрадниці: Таїсія Повалій, Анна Сєдокова, Сніжана Єгорова та Регіна Тодоренко.

А у листопаді минулого року президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким вів у дію рішення РНБО про позбавлення зрадників державних нагород. Серед яких була й Ані Лорак.