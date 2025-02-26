Музикант поділився, як в Росії ставилися до українців під час його навчання у школі. Про це інформує 24 Канал з посиланням на проєкт "33 запитання від Люкс ФМ".

До слова Олег Скрипка відповів, де гурт "ВВ" отримав найбільший гонорар: "Вони вивалювали будь-які кошти"

Олег Скрипка пригадав, що у дитинстві їздив у село, що на Полтавщині, де розмовляли українською мовою, зокрема і його родичі. За словами чоловіка, тоді він "не знав, що Україна існує".

Так, музикант переходив на українську мову і говорив нею, коли повертався в Росію до школи. Артист зізнався, що його називали "хохлом". Він зазначив, що у той час це слова не мало "негативного присмаку".

Приниження національного характеру я не відчував тоді. Навпаки було: співали українською мовою, навіть, я пам'ятаю, у нас на художній самодіяльності чи в музичній школі я вивчав українські твори. Вони тоді не від'єднували українців від себе,

– поділився Олег Скрипка.

Лідер гурту "Воплі Відоплясова" вважає, що росіяни "люблять українців дуже дивною любов'ю". Водночас він додав: "Якщо ти не разом з ними, то тебе готові вбити", що й відбувається зараз.

Олег Скрипка у проєкті "33 запитання від Люкс ФМ": дивіться відео онлайн

Олег Скрипка про родичів в Росії

Олег Скрипка каже, що у Росії проживають його рідні, але зв'язок з ними він не підтримує.

Але я така людина – я з родичами дуже мало спілкуюсь, чесно кажучи. У мене вузьке коло родичів. Я навіть в Україні не спілкуюсь,

– зізнався лідер гурту "Воплі Відоплясова".

Музикант зазначив, що не спілкується з родичами через брак часу. На думку Скрипки, якщо витрачати час та енергію на всіх них, тоді знизиться ефективність у роботі.