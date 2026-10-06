Помер відомий український письменник Сергій Батурин: де і коли відбудеться прощання

На 67-му році життя помер український письменник Сергій Батурин.

Про це стало відомо 6 жовтня з його сторінки у фейсбуці.

Письменник помер після тривалої хвороби. Прощання із Сергієм Батуриним відбудеться 10 жовтня о 13:00 у залі для прощання в адміністративному корпусі Байкового кладовища в Києві. Адреса: вулиця Байкова, 16.

Сергій Батурин / Фото з його фейсбуку

Що відомо про Сергія Батурина

Митець залишив по собі багатий творчий спадок, який назавжди увійде в історію нашої літератури.

Справжнє прізвище видатного діяча – Онищенко.

Він був членом Національної спілки письменників України та Асоціації українських письменників. У 2007–2012 роках Батурин обіймав посаду відповідального секретаря Київської організації НСПУ.

За життя письменник створив романи, повісті та поезії. Серед відомих його робіт – публіцистична хроніка "Українські невільники Третього Рейху".

Літературну діяльність Сергія Батурина неодноразово відзначали преміями та нагородами. Він став лауреатом конкурсу "Коронація слова" та переміг у Всеукраїнському літературному конкурсі прозових україномовних видань DNIPRO-BOOK-FEST.

Також письменник отримав Міжнародну літературну премію імені Олеся Ульяненка та був відзначений на Міжнародному конкурсі імені Григора Тютюнника.

Відомо, що у Сергія Батурина залишилися дружина та двоє синів.

На жаль, це не єдина сумна новина для української культури останнім часом. Раніше стало відомо про смерть видатного актора театру і кіно, народного артиста України Олега Шаварського.