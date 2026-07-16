Живе не в Україні: де зараз колишній продюсер співачки Еріки – Сергій Кузін

Сергій Кузін раніше вів популярну програму на телебаченні "Зроби мені смішно", а також ранкове шоу на радіо "Камтугеза". Однак найбільше запам'ятався як продюсер співачки Еріки, яка сьогодні більш відома як MamaRika.

Співпраця між Кузіним і його підопічною тривала приблизно 5 років після "Фабрики зірок", де дівчина брала участь. У 2015 році артистка вирішила не продовжувати контракт через "різні погляди на творчість". Однак авторське право на сценічне ім'я та пісні не належали співачці, тому вона вирішила почати все з 0. Сам Сергій зник із публічного простору, тому 24 Канал вирішив розповісти, де чоловік живе зараз.

Коротка біографія Сергія Кузіна

Продюсер народився у Німеччині, а в Білорусі навчався на військового. Зауважимо, що Сергій має російське походження.

Пізніше переїхав до Львова, де навчався на журналіста, а також здобув ще одну освіту у США, обравши напрямок керівника радіостанцій.

Перші сім років Кузін працював в Одеській дивізії, як військовий, але згодом зрозумів, що це не його справа душі. З 1995 року почав влаштовувати кар'єру на радіо. Спершу став популярним у Білорусі, а в Україні доріс аж до генерального директора "ХІТ-FM". Такий стрибок допоміг чоловіку зрозуміти, що саме тут він хоче жити і працювати.

Сергій Кузін / Фото з фейсбуку радіоведучого

У 2010 році він спробував себе як продюсер і тому зав'язалась співпраця з колишньою співачкою Ерікою. Через рік Кузін став продюсером "Фабрики зірок-4".

Якщо ви пропустили, то на екрани повертається оновлена "Фабрика зірок". Ведучими будуть Володимир Дантес і Даша Кубік, а от одне із суддівських крісел зайняла Ірина Горова.

Далі у його житті почалась кар'єра телеведучого, яка і підвищила рівень впізнаваності Сергія.

Що стосується особистого життя, то 2013 році він одружився вдруге у Лас-Вегасі. Загалом продюсер має статус багатодітного батька, адже виховує чотирьох дітей. Молодший народився у 2018 році у США.

Де зараз Сергій Кузін

Коли розпочалась повномасштабна війна, то чоловік з сім'єю виїхав до США. Сергій оселився у Флориді.

Сергій Кузін із сином / Фото з фейсбуку продюсера

У Києві продюсер має квартиру і приїздить туди раз на три місяці, бо там проживає його мама. Життя за кордоном обрав завдяки спільному рішенню з дружиною та роботі на радіостанції.

Я мешканець США, але зараз тут (у Києві – ред. 24 Канал). У мене мама тут, тому я кожні три місяці (приїжджаю до столиці – ред. 24 Канал). Штати є Штатами, а у Києві мені подобається більше. Я киянин, а не американець. Зараз працюю на радіо USA – це американська станція, яка працює на Нью-Йорк, Філадельфію, Чикаго й Маямі. А до цього 23 роки працював в Україні,

– розповів чоловік у коментарі Ангеліні Пичик.

У 2022 році Кузін вийшов зі складу власників деяких радіостанцій. На сторінці у фейсбуці зазначено, що до 2023 року був директором "Байрактару" (колишня назва "Русское Радио Україна").

Сергій Кузін керував радіо "Байрактар" / Скриншот зі сторінки у фейсбуці

Чоловік також підтримує Україну у війні та допомагає ЗСУ. Соцмережі веде російською мовою.

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