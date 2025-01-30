УКР РУС
30 січня 2025, 12:00
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Моя люба фрау Ірма, – Сергій Притула зустрівся з Вітовською та показав фото з нею

Марія Примич
Основні тези
  • Волонтер Сергій Притула відвідав виставу "Київська перепічка" та поділився фото з акторкою Ірмою Вітовською.
  • Притула закликав своїх підписників відвідати виставу та залишив посилання на купівлю квитків.

Волонтер Сергій Притула побував на виставі "Київська перепічка", де грає Ірма Вітовська. Він поділився фото з акторкою.

Засновник "Фонду Сергія Притули" закликав своїх підписників також піти на виставу "Київська перепічка". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм волонтера

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У своєму інстаграмі Сергій Притула опублікував фото з Ірмою Вітовською, яке було зроблене до або після вистави. Вони позували у залі театру, де вона проходила. На світлині волонтер і актора обіймаються та усміхаються. 

Моя люба фрау Ірма видала моновиставу, під час якої люди як синхронно реготали, так синхронно і плакали. Сходіть на "Київську перепічку", там кожному щось відгукнеться,
– підписав фото Притула. 

Зауважимо! Моновистава – це вистава з однією дійовою особою. 

Крім того, він виставив в сторіс відео з Ірмою Вітовською та залишив посилання, за яким можна придбати квитки на "Київську перепічку". На ролику акторка звертається до глядачів у залі, ймовірно, після вистави. 

Ірма Вітовська на сцені: дивіться відео

Що відомо про виставу "Київська перепічка"

Зазначимо, що прем'єра моновистави "Київська перепічка" відбулася у грудні. Вона створена з українською письменницею, режисеркою, сценаристкою та драматургинею Наталкою Ворожбит. 

Раніше Ірма Вітовська ділилася, що в основу вистави лягли події, які почалися 8 лютого 2022 року. До того ж акторка зізнавалася, що наразі цей проєкт є для неї найважливішим. 

"Тут буде багато мрій. Вона не лише моя. Вона кожного з нас. Я хочу розповісти вам і відкритись. Ви побачите Ірму в ролі Ірми й дізнаєтесь, ким вона є насправді, ким не є, але ким дуже б хотіла бути", – розповідала вона