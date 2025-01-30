Моя люба фрау Ірма, – Сергій Притула зустрівся з Вітовською та показав фото з нею

Волонтер Сергій Притула побував на виставі "Київська перепічка", де грає Ірма Вітовська. Він поділився фото з акторкою.

Засновник "Фонду Сергія Притули" закликав своїх підписників також піти на виставу "Київська перепічка". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм волонтера.

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У своєму інстаграмі Сергій Притула опублікував фото з Ірмою Вітовською, яке було зроблене до або після вистави. Вони позували у залі театру, де вона проходила. На світлині волонтер і актора обіймаються та усміхаються.

Моя люба фрау Ірма видала моновиставу, під час якої люди як синхронно реготали, так синхронно і плакали. Сходіть на "Київську перепічку", там кожному щось відгукнеться,

– підписав фото Притула.

Зауважимо! Моновистава – це вистава з однією дійовою особою.

Крім того, він виставив в сторіс відео з Ірмою Вітовською та залишив посилання, за яким можна придбати квитки на "Київську перепічку". На ролику акторка звертається до глядачів у залі, ймовірно, після вистави.

Ірма Вітовська на сцені: дивіться відео

Що відомо про виставу "Київська перепічка"

Зазначимо, що прем'єра моновистави "Київська перепічка" відбулася у грудні. Вона створена з українською письменницею, режисеркою, сценаристкою та драматургинею Наталкою Ворожбит.

Раніше Ірма Вітовська ділилася, що в основу вистави лягли події, які почалися 8 лютого 2022 року. До того ж акторка зізнавалася, що наразі цей проєкт є для неї найважливішим.

"Тут буде багато мрій. Вона не лише моя. Вона кожного з нас. Я хочу розповісти вам і відкритись. Ви побачите Ірму в ролі Ірми й дізнаєтесь, ким вона є насправді, ким не є, але ким дуже б хотіла бути", – розповідала вона.