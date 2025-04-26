"Як Дмитро вже вимахав": Сергій Притула показав рідкісне фото 16-річного сина

Сергій Притула вперше за довгий час показав свого 16-річного сина. Волонтер поділився новою фотографією Дмитра.

На світлині син Притули позує з українською фехтувальницею Ольгою Харлан. Пише Show 24 з посиланням на його інстаграм.

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На фото, яке опублікував Сергій Притула, Ольга та Дмитро обіймаються та усміхаються. Волонтер написав, що радий тому, що діти мають можливість спілкуватися з людьми, яких "можна назвати гордістю країни".

У випадку з Ольгою Харлан доречніше казати "Національна легенда України". Адже саме таку нагороду вона отримала з рук президента минулоріч. Оля – це неймовірний приклад характеру, сили волі й працездатності. І кожна хвилина спілкування з нею безцінна,

– додав Притула.

Засновник благодійного фонду поділився, що фехтувальниця завітала до них зі смаколиками та поспілкувалася з 16-річним Дмитром. Притула зізнався, що тішиться цьому, адже коло спілкування формує особистість.

Давайте скеруємо Олі багато промічників добра і вдячності за все, що вона робила для того, щоб на різних змаганнях наш прапор був вище усіх. І лунав гімн України. За принциповість і невідступність від цих принципів, навіть коли це мало наслідки у вигляді дискваліфікації,

– написав волонтер.

Син Сергія Притули з Ольгою Харлан / Фото з інстаграму волонтера

Сергій Притула також розповів, що Ольга Харлан мріє створити велику академію фехтування в Україні, тож попросив представників бізнесу звернути увагу на це, оскільки, щоб реалізувати ідею, потрібні інвестиції.

До речі! Раніше Сергій Притула показав фото зі старшою донькою.

Реакція мережі

У коментарях під дописом деякі люди зазначають, що Дмитро виріс.

"Ніби нещодавно бачила, як ваш синок розповідав про книжку, яку прочитав, а тут вже такий молодий чоловік. Гарну опору матимете".

"Перша думка – це ваш Дмитрик? Юнак нівроку!"

"Ого, як Дмитро вже вимахав".

"Який Дмитро гарний парубок".

"Боже, як чужі діти швидко ростуть. Кавалєр!"

Зауважимо, що Дмитро – син Сергія Притули від першого шлюбу з Юлією Андрійчук. У 2015 році волонтер одружився з Катериною Сопельник, яка народила від нього двох доньок: Соломію та Стефанію.