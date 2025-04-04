Про це пише Show 24 з посиланням на інстаграм Притули. Фото вже зібралося чимало реакцій.
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Сергій Притула та його старша донька Соломія сфотографувалися на фоні Києво-Печерської лаври. На світлині вони усміхаються, дівчинка також міцно обіймає батька.
Наша Лавра. Без московських попів. Без рускава міра. Із затишком, величчю та неймовірною історією! Приходьте! Приводьте дітей, друзів, родини!,
– написав волонтер.
Сергій Притула зі старшою донькою / Фото з інстаграму волонтера
Також Притула поділився селфі, яке зробив всередині Києво-Печерської лаври.
Сергій Притула у Києво-Печерській лаврі / Фото з інстаграму волонтера
Реакція мережі
- "У тата очі щасливі".
- "Які ви гарні".
- "Ну такі коти".
- "Татова копія".
- "Світле фото".
Для довідки! Сергій Притула разом з дружиною Катериною виховує двох спільних доньок: Соломію, яка народилася у 2017 році, та Стефанію, яка з'явилася на світ у 2021 році. Від першого шлюбу з Юлією Андрійчук волонтер має сина Дмитра.
Днями Сергій Притула поділився спільним фото доньок, на якому Соломія та Стефанія закликають донатити.